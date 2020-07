São Mateus tem 27 mortes e 1.076 casos confirmados de covid-19

Um paciente do sexo masculino de 86 anos, é a mais nova vítima do covid-19 em são Mateus. Ele era portador de doença cardiovascular crônica e doença pulmonar crônica, morador do Bairro Morada do Ribeirão, é o 27º óbito por Coronavírus

Foi internado na Emergência no último dia 05 e chegou a óbito no dia 18, sendo confirmado para covid-19 no dia 03, por teste rápido.

São Mateus chegou a 1.076 casos confirmados. O Município tem 4.310 casos notificados, destes 1.214 foram descartados, 1.204 são suspeitos em investigação, 816 foram encerrados, 542 foram curados e há 27 óbitos confirmados.

Dos casos suspeitos, 1.184 estão em isolamento domiciliar e 20 em tratamento hospitalar.