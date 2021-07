São Mateus soma 271 mortes e permanece no risco baixo para Covid-19

O Município chegou a 13.103 casos confirmados nesta sexta-feira (30). Ao todo, São Mateus tem 47.647 casos notificados, destes 23.023 foram descartados, 1.159 são suspeitos em investigação, 10.330 foram encerrados, 12.724 foram curados e há 271 óbitos confirmados.

O percentual de cura é de 96,9% e o de letalidade é de 2,1%. Dos casos suspeitos, 1.133 estão em isolamento domiciliar e 26 em tratamento hospitalar.

O Governo do Estado apresentou no início da noite (30), o 66º Mapa de Risco Covid-19 e tem validade até o próximo domingo dia 08. São Mateus vai permanece por mais uma semana no risco baixo.