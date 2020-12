São Mateus registra mais dois óbitos e 14 confirmados por coronavírus

Com a atualização de casos, São Mateus chegou a 4.603 casos confirmados de Coronavírus nesta segunda-feira (21).

Ao todo, o Município tem 18.748 casos notificados, destes 7.812 foram descartados, 1.753 são suspeitos em investigação, 4.580 foram encerrados, 3.889 foram curados e há 103 óbitos confirmados. O percentual de cura do Município é de 84,4%.

Dos casos suspeitos, 1.729 estão em isolamento domiciliar e 24 em tratamento hospitalar.

ÓBITOS

Um paciente de 65 anos, portador de doença cardiovascular crônica, morador do Centro da Cidade. Confirmado para a Covid-19 no dia 07 por RT-PCR, internado no dia 13 e veio a óbito nesta segunda-feira (21).

A outra vítima tinha 53 anos, portador de doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e doença renal crônica. Morava no bairro Santo Antônio, confirmado para coronavírus no dia 04 por RT-PCR, internado no dia 06 , indo a óbito no dia 20.