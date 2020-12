São Mateus registra mais 61 novos casos de covid-19

O Município de São Mateus que ainda permanece no “Risco Baixo” do Mapa do Governo do Estado, registrou mais 61 novos casos de covid-19 e desde o início da pandemia já foram contabilizados 4.146 casos confirmados até esta quarta-feira (9).

Ao todo, São Mateus tem 17.556 casos notificados, destes 7.476 foram descartados, 1.425 são suspeitos em investigação, 4.509 foram encerrados, 3.783 foram curados e há 93 óbitos confirmados. O percentual de cura do Município é de 96,8%.

Dos casos suspeitos, 1.403 estão em isolamento domiciliar e 22 em tratamento hospitalar.