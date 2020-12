São Mateus registra mais 2 óbitos e chega a 101 mortes pela covid-19

São Mateus chegou a marca de 101 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Os dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, no início da noite deste domingo (20)

Ao todo, o Município tem 18.605 casos notificados, destes 7.807 foram descartados, 4.589 casos confirmados, 1.710 são suspeitos em investigação, 4.499 foram encerrados, 3.885 foram curados e há 101 óbitos confirmados. O percentual de cura do Município é de 84,65%. A taxa de letalidade é de 2,2%.

São Mateus permanece pela segunda semana consecutiva no riso moderado do Governo do Estado e a Prefeitura baixou um decreto na última sexta-feira (18), proibindo atendimento presencial nos bares e restaurante nos dias 24 e 25, 30 até 01 de janeiro.

ÓBITOS

Um morador do Bairro Boa vista, 60 anos, sem registro de comorbidades na notificação. Confirmado para covid-19 no dia 16 or Sorologia IgM/ IgG, internado no dia 17, indo a óbito no dia 18/12, com encerramento da ficha no Hospital em 19.

A outra morte é uma senhora de 84 anos, moradora do Bairro Aroeira, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus. Confirmada para covid-19 no dia 18 por RT-PCR, internada no dia 13 e faleceu neste domingo (20).

ES chega a 4.759 mortes e 228.741 casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo registrou, até este domingo (20), 4.759 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 228.741. O índice de letalidade da doença no estado é de 2,1%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Na comparação com os dados divulgados neste sábado (19), o aumento é de 12 mortes e 1.496 novos casos da doença.

As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.

Até o momento, 209.287 pessoas estão curadas e 725.682 testes foram feitos. Além disso, há 177.582 casos suspeitos e outros 360.894 foram descartados.

Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.

O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.