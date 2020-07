São Mateus registra mais 2 mortes por coronavírus; casos chegam a 760

O adolescente tem problemas com a Justiça, mas a PM não divulgou o motivo. Ele foi socorrido para o Roberto Silvares e depois encaminhado à Polícia Civil.

Um adolescente de 14 anos foi baleado em uma das pernas quando andava por uma rua do balneário de Guriri na madrugada desta segunda-feira. Quando os policiais que atenderam à ocorrência chegaram ao Hospital Roberto Silvares para a vítima foi socorrida, souberam que ela tinha problemas com a Justiça.

Em conversa com os policiais o adolescente disse que estava caminhando por uma rua do balneário de Guriri quando ouviu disparos e saiu correndo ao sentir que havia sido alvejado. No entanto não disse a motivação dos disparos e nem quem os teria feito.

Ele foi alvejado na perna direita. Ainda no hospital os policiais foram informados pelo Centro de Comando Operacional do 13º Batalhão que o adolescente possui em seu desfavor Mandado e Busca e Apreensão expedido em 26/08/2019 conforme sistema SISPES, tendo assim seu período de vigência de 6 meses expirado.