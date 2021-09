São Mateus registra 4 homicídios em menos de 1 semana

São Mateus registrou quatro mortes em menos de uma semana no início deste mês de setembro. Os crimes aconteceram no perímetro urbano e também na zona rural.

O primeiro homicídio aconteceu no domingo (05), na comunidade do Coqueiral, no km 26, interior do município, nas proximidades do campo de futebol. O homem de 26 anos foi atingido por quatorze disparos de arma de fogo. Os suspeitos evadiram do local em rumo ignorado e até o momento não foram detidos.

Na véspera do feriado da Independência do Brasil, o município registrou dois homicídios por arma branca. No distrito de Santa Maria, um homem de 48 anos, natural do Estado da Bahia foi assassinado com golpes de faca e pau, e teve o corpo parcialmente queimado. A Polícia Civil prendeu o suspeito na cidade de Carlos Chagas (MG) nesta terça-feira (07). Contra o suspeito, existia um mandado de homicídio em aberto na cidade de Linhares (ES). .

Na tarde de segunda-feira (06), a Polícia Militar foi informada de um homicídio no bairro Seac. O suspeito foi detido com a arma do crime. O acusado relatou aos militares que pegou uma faca para se defender, já que a vítima estava nervosa por não ter conseguido um veículo emprestado e começou a agredi-lo com um punhal. A vítima não possuía registros criminais.

Na terça-feira, feriado do Dia da Pátria, 7 de setembro, um homem foi morto a facadas no Bairro Santo Antônio. Testemunhas e familiares relataram que a vítima, Edicarlos Pereira Santana, 40 anos, estava ingerido bebida alcoólica com o acusado e após uma discussão no interior da residência acabou atingido por diversas perfurações de arma branca, morrendo no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou os corpos das vítimas para o Serviço Médico Legal de Linhares, onde passaram por exame cadavéricos. Os casos estão sendo investigados pela 18ª Delegacia Regional de Polícia de São Mateus.