São Mateus registra 1.242 casos de Covid-19 e 36 mortes

O município de São Mateus chegou a marca de 1.242 casos de coronavírus na tarde deste sábado (25). Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Também foi registrado neste sábado mais um óbito. Ao todo, foram registrados 36 desde o início da pandemia.

Leia também: Dr. Raul, médico de São Mateus morre de covid-19

O Balneário de Guriri segue liderando as estatísticas com 275 casos, seguido do Sernamby com 115 e Boa Vista com 70. A taxa de letalidade da doença é de 2,82%.

O sexo feminino tem a maior quantidade de casos confirmados com 677 e o masculino com 565.