São Mateus recebe ‘nota máxima’ em transparência pública no MBT

A cidade de São Mateus obteve um feito notável ao alcançar a nota máxima em transparência pública no Mapa Brasil Transparente (MBT), apenas 100 dias após o início da nova gestão. Este resultado é um reflexo do compromisso com a transparência e o acesso à informação, destacando o município como um exemplo a ser seguido.

O Mapa Brasil Transparente é um sistema desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que permite monitorar a evolução da transparência e do acesso à informação em estados e municípios. Em 2025, São Mateus destacou-se ao obter a nota máxima sob avaliação da CGU, resultado que pode ser verificado através do portal MBT.

A avaliação faz parte do programa Escala Brasil Transparente (EBT), uma metodologia desenvolvida pela CGU para fomentar a transparência pública. Este programa possibilita o acompanhamento das ações dos entes públicos na promoção do acesso à informação, incentivando uma gestão mais aberta e acessível à população.

Veja também:

Prefeitura lança campanha do IPTU com descontos e parcelamentos

Programa vai impulsionar turismo no Norte do ES e Nordeste

Governo do Estado lança Operação Colheita em São Mateus

O Controlador-Geral do Município, Rodrigo Peter Peterle, ressaltou a importância deste reconhecimento: “Esse é um excelente sinal de que estamos no caminho certo. A busca pela transparência é um compromisso contínuo que temos com a população. Nosso objetivo é garantir que todas as informações relevantes estejam ao alcance dos cidadãos, promovendo uma gestão mais aberta e acessível.”

O prefeito Marcus Batista complementou essa visão, acrescentando: “A transparência municipal não é apenas uma meta, mas um princípio fundamental da nossa gestão. Queremos fomentar a participação ativa e o engajamento da população, porque acreditamos que uma cidade informada é uma cidade mais forte. Nossa administração está empenhada em criar canais de comunicação eficientes para que todos possam acompanhar e contribuir com o desenvolvimento do município.”

Em 2025, o período para auto avaliação e envio de informações à CGU ocorreu entre 11 de fevereiro e 28 de fevereiro. Durante esse tempo, a gestão de São Mateus demonstrou seu compromisso em atender todos os requisitos exigidos, o que resultou na nota máxima obtida.

O sucesso de São Mateus no Mapa Brasil Transparente serve como inspiração para outros municípios e reforça a importância de uma administração pública transparente e participativa. Com uma gestão dedicada e inovadora, São Mateus continua a se destacar no cenário nacional, promovendo a confiança e a colaboração entre governo e cidadãos.