São Mateus recebe exposição com mais de 100 animais plastinados

Mostra itinerante tem entrada gratuita e pode receber o público geral e visitas escolares até o dia 3 de abril

Mais de 100 exemplares plastinados de animais da fauna brasileira e peças de anatomia humana fazem parte da exposição itinerante “Moradores da Floresta”, aberta ao público no Sesc São Mateus até o dia 3 de abril, com entrada gratuita.

A exposição utiliza a técnica de plastinação, um método moderno de conservação de tecidos biológicos. Entre os exemplares expostos estão uma anta e uma harpia, permitindo ao visitante uma observação detalhada da anatomia desses animais.

O curador da exposição e coordenador do Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), professor Athelson Stefanon Bittencourt, afirma que a mostra tem um viés educativo e interativo.

A exposição permite que as pessoas conheçam de perto a riqueza da nossa fauna e entendam como a ciência pode contribuir para a educação e a conscientização ambiental, explica.

Além da visitação aberta ao público, a exposição oferece visitas pedagógicas para escolas, que devem ser agendadas previamente, neste site.

A mostra é uma iniciativa da Ufes, Museu de Ciências da Vida (MCV), Laboratório de Plastinação da Ufes (Labplast) e Laboratório de Anatomia Humana do Ceunes/Ufes, com apoio do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Governo Federal do Brasil.

Serviço

Exposição “Moradores da Floresta”

Período expositivo: até 3 de abril

Entrada: Gratuita

Local: Sesc São Mateus – Rua Coronel Constantino Cunha, 1.738, Chácara do Morro, São Mateus/ES

Horários de visitação: Segunda a sexta-feira: das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h30; Sábados: das 9h às 15h

Agendamento para visitas escolares: Site do Museu de Ciências da Vida