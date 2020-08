São Mateus próximo de atingir 2.500 casos de covid-19

Ramiro José Perotto, de Carlinda, afirmou duvidar que criança estuprada pelo tio teria sido abusada; nesta quinta, religioso excluiu conta em rede social. Garota teve gravidez interrompida na segunda após autorização judicial.

O padre Ramiro José Perotto, de Carlinda, a 774 km de Cuiabá, comentou numa rede social que a menina capixaba de 10 anos que ficou grávida após ter sido estuprada pelo tio teria “compactuado com o estupro”. Ela teve a gravidez interrompida nesta segunda-feira (17), em Pernambuco, após autorização judicial. O post do religioso foi publicado no dia seguinte.