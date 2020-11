São Mateus perde para o Rio Branco (VN) e é eliminado do Capixabão

Além do gol contra de zagueiro Gustavo, do Sama, também marcaram para a equipe de Venda Nova os atacantes Rafael Castro e Weltinho

O Pitbull do Norte, como é chamado o São Mateus, foi derrotado na tarde deste domingo (29), em Venda Nova do imigrante, ao perder para o Rio Branco local pelo placar de 3 a 0.

De forma surpreendente o São Mateus começou o jogo jogando no ataque, criando oportunidades e jogando de igual para igual com o Rio Branco VN.

Mas o fôlego do Pitbull do Norte durou apenas 14 minutos. Daí pra frente só deu o Brancão Polenteiro que teve duas chances de marcar, mas Erick salvou o Sama. Porém, antes do intervalo, em cobrança de pênalti, o goleiro não conseguiu evitar o gol de Rafael Castro, o artilheiro do Estadual.

Na volta do intervalo o Rio Branco VN não deu chances ao São Mateus e praticamente decidiu o jogo logo com um minuto, com o gol marcado por Weltinho. O time de Venda Nova seguiu pressionando e chegou ao terceiro, contando com a colaboração do zagueiro mateense Gustavo, que fez contra.

Com 3 a 0 de vantagem, o Brancão apenas administrou o resultado até o fim do jogo.

Brancão aguarda adversário