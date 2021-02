São Mateus perde para o Rio Branco na estreia do Capixabão 2021

Time Capa-Preta aproveita chances e a fragilidade física do São Mateus para estrear com vitória no Kleber Andrade

O Pitbull do Norte estreou no Capixabão 2021, na tarde deste sábado (27), perdendo por 3 a 0 para o Rio Branco no estádio Kleber Andrade. Com apenas 15 dias de preparação, o São Mateus foi presa fácil para o Brancão que abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo com Arthur Vignoli.

O São Mateus só ameaçou o time capa preta aos 36 minutos, após um chutão, Rogger fez o corta luz e a bola sobrou para Bruno Lopes, que avançou, driblou o goleiro Diogo e tocou para o gol vazio, mas Petróleo salvou.

E como diz o ditado quem não faz leva, o Rio Branco ampliou o placar aos 43 minutos, com o lateral Gugu que chutou forte, a bola bateu no travessão caiu dentro do gol e saiu, mas a arbitragem validou o gol.

No segundo tempo, o time Capa Preta continuou dominando o jogo e aos 32 minutos chegou ao terceiro gol, após falha do goleiro Germano que defendeu um cruzamento e soltou a bola nos pés do atacante Nildo.

O São Mateus volta a campo na próxima quinta-feira (04), no estádio Sernamby onde enfrenta a equipe do Estrela, as 15 horas. Já o Rio Branco enfrenta o Pinheiros no próximo sábado (06), no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia.,