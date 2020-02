São Mateus perde em casa para Desportiva

Debaixo do forte Sol, no Estádio Sernamby, a Desportiva Ferroviária garantiu mais um triunfo no Campeonato Capixaba 2020. Pela sétima rodada da primeira fase, a equipe venceu, por 1 a 0, o São Mateus e agora assume a vice-liderança da competição Estadual.

O único gol da partida saiu na primeira etapa do jogo, com o atacante Cristian, que recebeu cruzamento rasteiro na área e chutou para o fundo da rede.