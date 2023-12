São Mateus pede reforço no videomonitoramento

Expansão do Cerco Inteligente e retorno do videomonitoramento, além de combate a roubos no comércio, foram pedidos feitos durante audiência pública realizada pela Comissão de Segurança, nesta quinta-feira (30), em São Mateus.

Presidido pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), o encontro debateu problemas na segurança pública também nos municípios de Conceição da Barra, Pedro Canário, Jaguaré e Vila Valério. Estiveram presentes vereadores, lideranças comunitárias e sociedade civil.

A promotora de Justiça Olga Maria Tedoldi Spalenza Rosa, que atua em São Mateus, destacou a necessidade de aprimorar a tecnologia e reforçar o videomonitoramento, que tem apresentado problemas no município. “As câmeras são os nossos olhos, servem para vigilância e precisamos delas funcionando. Outro ponto é que o Cerco Inteligente está somente nas rodovias e, em um município tão grande, precisaria estar dentro da cidade”, ponderou.

Também promotor de Justiça atuante na região, Márcio Augusto Gonçalves Cardoso frisou que é preciso investir na assistência social e potencializar os órgãos de proteção, como medidas para prevenção da criminalidade. Bahiense afirmou que irá deliberar notificação ao Ministério Público Estadual e à Prefeitura de São Mateus no sentido de reativar os 82 equipamentos que estão sem funcionar.

Crime no comércio

Os crimes contra o patrimônio foram outro tema abordado. De janeiro a outubro, São Mateus teve média de um roubo por dia à pessoa em via pública (332) e 245 furtos e roubos no comércio, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, Rubia Schueng fez um balanço da insegurança sentida pelos empreendedores.

“Sabemos o que nós passamos no comércio. Estamos suscetíveis a sermos assaltados e tudo mais. O que nós solicitamos é que o videomonitoramento retorne, especialmente nas principais avenidas. Temos muitos consumidores que vêm de outros municípios. Estamos preocupados com esse período do Natal, quando acontecem mais as compras”, afirmou a comerciante.

Reclamações

Vereadores locais também pontuaram reclamações. Carlinho Simião (Pode) frisou problemas de Guriri, especialmente no verão, quando a população aumenta. Já Isamara da Farmácia (União) apontou para o tráfico de drogas.

Gilton Gomes (PSDB) pediu mais colaboração do Executivo para prevenção e Lailson da Aroeira (Solidariedade) fez coro aos colegas. O presidente da Câmara de São Mateus, Paulo Fundão (PP), solicitou que haja uma Companhia Independente da Polícia Militar (PM) em Guriri para reduzir os incidentes no balneário.

Moradores também fizeram cobranças por melhorias na iluminação da cidade, com a sugestão da troca das atuais lâmpadas por equipamentos de LED. Segundo os habitantes da região, a maior luminosidade e pode ajudar a inibir crimes.

Efetivo policial

A PM explicou como realiza a sua atividade. Comandante do 2º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), o coronel Dal Col contou como melhorias no planejamento e na inteligência contribuíram para ações mais eficientes diante de um efetivo menor.

Já o comandante do 13º Batalhão (São Mateus) da PM, tenente-coronel Jefson, disse que militares têm atuado até em momentos de folga, por meio de Indenização Suplementar de Escala Operacional (Iseo), para fazer, por exemplo, patrulhamento rural.

Responsável pela Delegacia de Conceição da Barra, o delegado Roberto Fanti destacou que participação da sociedade também é fundamental na elucidação de crimes e que há um problema crônico de falta de servidores, havendo a necessidade de recomposição dos quadros.

Bahiense afirmou que um relatório será elaborado com os pedidos. “Foi a última do ano e vimos que alguns problemas elencados se repetem pelo Espírito Santo. Falta ou defeito do videomonitoramento, pedido de expansão do Cerco Inteligente, efetivo baixo das nossas polícias e crimes contra o patrimônio incomodando a população. Vamos enviar o relatório para as todas as autoridades para que providências sejam tomadas e para que a população de São Mateus tenha mais paz”, concluiu.

Fonte: POLÍTICA ES