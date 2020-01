São Mateus já tem famílias desabrigadas e desalojadas com a chuva

Os interessados em adquirir um lote Soma Urbanismo com as condições especiais da campanha “Ano Novo, Lote Novo” têm até o fim desta semana. A campanha da loteadora encerra na próxima sexta (31).

Na campanha, cada lote pode ser adquirido em até 48x sem juros e sem correção, ou seja, as parcelas são fixas. Os empreendimentos estão localizados no Norte do Estado, nas cidades de São Mateus e Linhares, e também no Noroeste, no município de Colatina.

Os residenciais contam com playground para as crianças, ciclovia, pista de caminhada, academia ao ar livre, além de infraestrutura completa com pavimentação em piso intertravado, meio-fio extrusado, iluminação, rede de água e esgoto, entre outros diferenciais.

“O mercado imobiliário continua a sua retomada e a promessa é de que esse ano seja ainda melhor que o ano passado. Todos estão mais otimistas e o cenário econômico também está mais favorável. Queremos zerar os nossos estoques”, comenta a diretora comercial da loteadora, Danielli Simões.