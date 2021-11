São Mateus é a capital do Espírito Santo no Dia da Consciência Negra

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, participou, neste sábado (20), da transferência simbólica da Capital do Espírito Santo para o município de São Mateus. O ato realizado no Dia Nacional da Consciência Negra está previsto na Lei Estadual nº 8.790/2007 e faz parte da programação da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) para o Novembro Negro. A solenidade aconteceu na Comunidade Quilombola de Divino Espírito Santo.

“O ato da transferência da Capital ocorrer em uma comunidade quilombola é muito significativo e também histórico. É importante destacar que no território de São Mateus viveu Zacimba Gaba, mulher negra que lutou, resistiu e libertou muitas pessoas que foram escravizadas. Foi também onde atracou o último navio negreiro que chegou ao Brasil e onde há uma grande população negra. Que possamos lutar dia a dia contra o racismo, que sejamos antirracistas e possamos transformar nossa sociedade em um espaço realmente democrático, justo e igualitário”, afirmou Nara Borgo.

O subsecretário de Estado de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, Wilton Pires Júnior (Professor Júnior Bola), destacou que o município é muito representativo para a comunidade negra no Espírito Santo. “Em São Mateus, temos uma diversidade cultural muito rica com o ticumbi, jongo e outras tradições que são preservadas. Nosso povo ajudou a construir o País em que vivemos, mas o ideal ainda está longe de ser alcançado, por isso a importância de falarmos sobre consciência negra”, disse.

A gerente de Promoção da Igualdade Racial da SEDH, Edineia Conceição de Oliveira, enfatizou que a transferência simbólica da Capital é importante por causa do resgate cultural que se faz desse território. “Essa ação representa o reconhecimento a toda história do povo negro para os capixabas. É importante fomentar as políticas públicas para a população dessa cidade que tem uma representação tão grande para nosso Estado”, pontuou.

Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra relembra, por meio de ações em todo Brasil, a morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que representa a luta dos negros contra a escravidão na época da colonização do País (1530 – 1888). Inicialmente incluída em 2003 no calendário nacional, a data foi oficializada pela Lei nº 12.519 já no ano de 2011.

Em razão das celebrações pelo mês da Consciência Negra, a SEDH preparou uma agenda especial, que teve início no último dia 11 de novembro e segue até 29 de novembro.