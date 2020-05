SÃO MATEUS | Covid-19 aumenta e casos chegam a 116; CDP tem primeiro caso

Os estoques de todos tipos sanguíneos estão baixos.

As unidades do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) de São Mateus, Linhares e Colatina registram estoques de sangue abaixo do limite aceitável desde essa segunda-feira (18).

Segundo informou a diretora do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, há uma preocupação pela velocidade na queda do estoque diário, que pode ter como consequência a falta de hemocomponentes para atender às demandas dessas regiões. “Não há substituto para o sangue. Precisamos que a população colabore com doações regulares, o que evitaria chegarmos em níveis críticos como estamos agora”, disse.

O atendimento em todas as unidades é por meio de agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomeração, reduzindo a possibilidade de transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). “Limitamos o número de pessoas dentro das unidades e vale reforçar que quem está com sintomas gripais não deve comparecer para doação”, explicou a diretora.

AGENDE SUA DOAÇÃO:

-Hemocentro de São Mateus

Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington | Telefone: (27) 3767-7957

-Hemocentro de Linhares

Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro | Telefone: (27) 3264-6000, 3264-6019

-Hemocentro de Colatina

Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro | Telefone: (27) 3717-2801