São Mateus conquista selo de Indicação Geográfica da pimenta-rosa

São Mateus, na Região Norte, é responsável por mais da metade da produção do Espírito Santo. Certificação mostra que a pimenta-rosa produzida no município atende todas as exigências do mercado.

O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de pimenta-rosa do Brasil. São Mateus, na Região Norte, é responsável por mais da metade da produção do estado e recentemente recebeu a Indicação Geográfica (IG), que garante o selo de um produto ou serviço como originário de um local, região ou país e atende todas as exigências do mercado.

A concessão da indicação publicada no último dia 18 de agosto pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) fortalece o nome do município nos mercados nacional e internacional.

Ana Paula Martin, uma das produtoras beneficiadas com o selo, destacou a possibilidade de expandir os negócios com a certificação. “É a garantia do mercado e a garantia também da qualidade dos nossos produtos e o reconhecimento em todo âmbito nacional e internacional”, disse a produtora.

O trabalho de preparação para a obtenção do selo teve início em 2019 por meio de reuniões mensais do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Sebrae com associações de produtores que se adequaram tanto no campo como em relação às boas práticas no de higiene e manipulação dos produtos.

A região litorânea de São Mateus oferece condições favoráveis para o cultivo com solo bem drenado e arenoso.