São Mateus confirma mais 2 mortes em decorrência da covid-19; Município soma 9 óbitos

Subiu para nove o número de óbitos em decorrência do covid-19 em São Mateus. A Vigilância Epidemiológica Municipal confirmou mais duas vítimas na madrugada deste domingo (14)..

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que uma paciente de 90 anos, moradora do Sernamby, tinha problemas cardiovasculares e precisou de atendimento médico no último dia 10. Ao ser atendido, o paciente testou positivo através do teste rápido para Covid-19 e estava internada na UTI do Hospital roberto Silvares.

A outra vítima de 50 anos, morador do Ideal estava internado na Unidade de Terapia Intensiva desde o último dia 30, foi confirmado para o coronavírus por RT-PCR no dia 07.

CASOS CONFIRMADOS

A Vigilância Municipal de Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico e São Mateus chegou a 363 casos confirmados. O Município tem 1.844 casos notificados, 548 descartados, 678 são suspeitos em investigação, 255 casos foram encerrados e há 9 óbitos.

O balneário de Guriri continua liderando os casos na cidade com 95, seguido do Sernamby 23, Cohab e Boa Vista tem 18.

Os casos de coronavírus no sexo feminino somam 200, no masculino 163. A faixa etária com maior incidência é a de 30 a 39 anos com 99 registros.