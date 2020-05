São Mateus chega a marca de 200 casos confirmados de Covid-19

SÃO MATEUS – O projeto de construção do Centro Portuário de São Mateus, em Uruçuquara, tem “novos pontos de avanços e pode ser começar a ser implantado no início do segundo semestre”, segundo informações da Diretoria Executiva da PetroCity Portos S.A.. Membros da direção desembarcaram na manhã desta quarta-feira (27), num jatinho privado no Aeroporto de São Mateus, para reuniões de trabalho na cidade, e concedeu entrevista exclusiva para FA NOTÍCIAS.

O gerente de projetos José Roberto Barbosa da Silva, presidente da organização, informou que o momento é de muitas expectativas, visto que as obras podem ser iniciadas a qualquer momento, a partir da conclusão de trâmites pontuais, junto à Prefeitura de São Mateus. Na pauta da Diretoria Executiva estão a mudança da capacidade da energia de monofásico para trifásico, na localidade de Uruçuquara, bem como a identificação da mão de obra, junto ao Sistema Nacional de Emprego de São Mateus (SINE).

Segundo José Roberto, as primeiras obras serão de instalação das unidades de apoio e suporte, os prédios administrativos, mas ainda tramitam a Vila Militar, estrutura que será utilizada pela Marinha do Brasil, além de procedimentos que envolvem a questão das energias fotovoltaicas, bem como a estrada, acessos e as unidades de tratamento de esgoto.

O pontuou ainda que o início das obras do porto depende da finalização dos últimos estudos solicitados à empresa, do trâmite processual junto à prefeitura, bem como as medidas restritivas relacionadas ao controle da pandemia do novo coronavírus.

Sobre a viabilização das obras do porto, José Roberto destacou o relevante apoio do Poder Público Municipal, quando a Câmara de Vereadores aprovou a mudança do nome da via de acesso à unidade, de Avenida Litorânea para Avenida Portuária, bem como anuência do Executivo Municipal para geração de energia, uma solicitação do presidente da PetroCity Energias, Rodrigo Badin.

“As obras do porto nós estamos avançando e concluindo os últimos estudos que nos foram solicitados pra que a gente possa estar no segundo semestre seguir para as análises finais, para emissão das licenças, esse é o nosso objetivo”, pontuou José Roberto.

Para Júlio Salvador, presidente do Grupo BTO, responsável pelas obras civis, a expectativa é de que as obras do empreendimento sejam iniciadas o mais rápido possível, após as liberações necessárias junto aos órgãos. “Pretendemos até o mês de agosto, mesmo em período de pandemia, iniciar os serviços essenciais e de construção civil. A expectativa é a geração de 300 a 400 empregos diretos, podendo chegar aos três mil empregos com a operação em curso”, destacou ele.

Segundo Márcio Furtado, superintendente da Secretaria do Patrimônio da União, a instalação do porto significa uma mudança no perfil econômico e social da cidade de São Mateus.

“Hoje a União entende que iniciativas privadas sérias colocam o país em um patamar de produtividade e consequente geração de empregos. A união está a favor do projeto, visto que obras sérias desse porte podem mudar o perfil do município com a geração de postos de trabalho imediatos. A nossa proposta é garantir a celeridade para que o projeto seja iniciado o mais rápido possível”, declarou.

Badin falou sobre a nova matriz energética na PetroCity: “A parte de energia é maior do a gente imagina. Primeiro ela vai ter uma térmica que será uma âncora de porte de tudo, onde teremos um consumo elevado de gás, o que viabiliza a presença do gás como combustível, matéria-prima, produtos para a própria indústria. Vamos prover a indústria da matriz energética que ela necessita, com qualidade, segurança e principalmente na diversidade, pois teremos o gás, a energia elétrica, água quente, vapor, todos os insumos necessários para que uma indústria possa se instalar com segurança”.

Acompanhado do vereador Jerri Pereira, o presidente da Câmara de Vereadores, Jorginho Cabeção (PTB), comentou: “Recebemos a Diretoria Executiva da PetroCity com bastante alegria e felicidade. A Câmara de Vereadores sempre esteve e vai estar junto para que se inicie as obras do Complexo Portuário. Isso vai transformar o município no maior polo empresarial do Norte Capixaba, gerando emprego e renda”.