São Mateus chega a 58 mortes por Covid-19 e ultrapassa 2.500 casos

A Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 2.528 casos confirmados de Coronavírus em São Mateus na tarde desta segunda-feira (24).

Desses, 8.952 casos notificados, 2.671 foram descartados, 2.520 são suspeitos em investigação, 1.233 foram encerrados, 1.412 foram curados e há 58 óbitos. Dos casos suspeitos, 2.499 estão em isolamento domiciliar e 21 em tratamento hospitalar.

Nesta segunda-feira foram contabilizados mais 4 óbitos no município, de acordo com a Vigilância Municipal.

A primeira vítima, tinha 87 anos, morador do bairro Alvorada. Foi internado e confirmado para coronavírus no dia 11 e veio a óbito no dia 21, porem no sistema a atualização aconteceu nesta segunda (24). Uma moradora de 88 anos, do Bairro Boa Vista faleceu no dia 20, mas a confirmação para o covid-19 só foi confirmado e coletado após o óbito.

As outras vítimas vieram a óbito no último sábado (22). Um era morador do Sernamby, tinha 66 anos, estava internado desde o dia 15. A outra, moradora da Cacique, 80 anos, estava internada desde o dia 13, confirmado para covid-19 no dia 17 e também faleceu no último sábado (22).