São Mateus chega a 160 óbitos pela Covid-19

São Mateus alcançou no último dia útil do mês de fevereiro a triste marca de 160 óbitos causado pelo novo coronavírus. Nesta sexta-feira (26), mais dois moradores foram a óbito.

O município chegou a 7.159 casos confirmados, com 25.709 casos notificados, destes 10.834 foram descartados, 498 são suspeitos em investigação, 7.218 foram encerrados e 6.845 foram curados. O percentual de cura é de 95,6% e o percentual de letalidade é de 2,2%.

Dos casos suspeitos, 476 estão em isolamento domiciliar e 22 em tratamento hospitalar.

Uma paciente de 79 anos, moradora do Bairro Parque Washington, foi internada no dia 21, sendo confirmada para Covid-19 no dia 23 por RT-PCR, vindo a óbito no dia 25.

Outro paciente morador do Bairro Litorâneo, 85 anos. Foi internado dia 23, sendo confirmado para Covid-19 no dia 25 por RT-PCR, vindo a óbito no dia 25.

O Balneário de Guriri continua a frente dos casos confirmados em São Mateus e já acumula 1.362 casos, com 1.3609 curados e 23 óbitos.