São Mateus chega a 10 mortes e 369 casos confirmados de covid-19

Um homem identificado pelas iniciais J.M.D.R.,56 anos teve um verdadeiro pesadelo na madrugada deste domingo (14). Por volta das 4h30 acordou para beber água e viu o seu veículo ONIX de cor prata e placas QRF-2H14 em chamas na garagem da sua residência, localizada na Avenida Lisboa, no Bairro Novo Horizonte em São Mateus, no Norte do Estado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. De acordo com as informações passadas aos militares, o homem não soube informar se o incêndio foi criminoso ou não.

Ele disse ainda que a residência teve a estrutura danifica, pois atingiu paredes e teto.