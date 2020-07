São Mateus chega a 1.049 casos confirmados de covid-19

Neste sábado (18), São Mateus chegou a 1.049 casos confirmados de Coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), através do Painel Covid-19.

O número de óbitos permanece em 26 e a taxa de letalidade da doença é de 2,48%.

O Balneário segue em primeiro lugar em número de casos com 234, seguido do bairro Sernamby com 94 e Boa Vista com 58.

Os casos do sexo feminino seguem liderando com 584, enquanto o masculino tem 465 notificações.

A Vigilância municipal ainda não divulgou o boletim neste sábado.