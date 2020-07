SÃO MATEUS | casos de Covid-19 quase dobram em julho; comércio tem horário alterado

O mês de julho ainda nem terminou e o aumento de casos confirmados por Coronavírus cresce a cada dia. São Mateus tem um aumento de 78% nos casos de covid-19 durante os dias do mês de julho. No início do mês o município registrava 692 confirmações.

Nesta sexta-feira (24), após divulgação do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, São Mateus atingiu 1.236 casos confirmados, 35 óbitos e a taxa de letalidade de 2,83%.

O Município tem 4.854 casos notificados, destes, 1.406 foram descartados, 1.268 são suspeitos em investigação, 944 foram encerrados, 807 foram curados e há 35 óbitos.

Dos casos suspeitos, 1.246 estão em isolamento domiciliar e 22 em tratamento hospitalar.

O Balneário de Guriri segue liderando com 273 casos, seguido do bairro Sernamby com 114 e em seguida aparece o bairro Boa Vista com 70 casos.

Moradores estão preocupados e denunciam que é comum encontrar bares abertos fora do horário permitido, além de aglomerações de pessoas e que não existe fiscalização por parte da Prefeitura.

A taxa média de isolamento social é de 47,63%, bem abaixo do solicitado pelo Governo do Estado que é de 70%. Os casos do sexo feminino somam 674, enquanto o masculino tem 562. A faixa etária de 30 a 39 anos, registra o maior número de positivados com 307.

A Prefeitura de São Mateus esclarece que vem fazendo ações de prevenção contra o Coronavírus e que realiza barreiras sanitárias itinerantes em diversas localidades.

Prefeitura altera horário do funcionamento do comércio

A Prefeitura de São Mateus, atendendo uma solicitação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), alterou o horário de funcionamento do comércio mateense. Agora o comércio lojista passa a funcionar no período de 11h30 às 17h30. A Portaria 024/2020 foi assinada pelo secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, nesta sexta-feira (24) e a medida já entrou em vigor.

A CDL solicitou a alteração do horário, que vinha funcionando de 10h às 16h. O novo horário definido continua respeitando as seis horas diárias determinadas pelo Governo do Estado. O comércio lojista continua fechado durante os finais de semana e feriados.

O funcionamento de lojas de alimentação, restaurantes e lanchonetes continua de forma presencial de segunda a sexta-feira até as 18h, e aos sábados até as 16h. Não é aplicada a limitação de horário para funcionamento no formato delivery.