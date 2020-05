SÃO MATEUS | Casos de coronavírus chegam a 96

A casa incendiada, que acabou na morte dos irmãos gêmeos Ayla Sofia de Jesus da Silva e Gabriel de Jesus da Silva, passou por uma perícia. A mãe dos irmãos gêmeos, de 2 anos, que morreram devido a um incêndio, quinta-feira (14), na casa em que moravam, no bairro Colina, São Mateus, foi autuada pela Polícia Civil por abandono de incapaz com resultado de morte, presa e liberada.

De acordo com o tenente-coronel Wagner Borges Wagner, os dois irmãos tentaram sair do quarto. “As crianças foram encontradas logo atrás da porta do quarto, como se elas tivessem tentando fugir do fogo”, explicou.

Segundo a Polícia Militar, a mãe, Márcia de Jesus da Silva, 22, contou que estava fazendo feijão quando saiu rapidamente para ir na casa da irmã que fica localizada em uma outra rua, mas próximo da casa dela, e deixou as crianças sozinhas. E que logo depois foi informada sobre o incêndio.

“A casa tem três cômodos, onde viviam duas famílias. Em um quarto morava a mãe com as duas crianças, onde começou o fogo. Nele tinha um estrado por cima das lajotas, com um colchão, não havia cama. E dentro do mesmo quarto tinha um fogão e uma botija de gás”, contou.