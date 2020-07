São Mateus atinge fecha julho com 1.373 casos e 39 óbitos por Covid-19

Uma paciente de 75 anos, moradora do Bairro Santa Terezinha (Ponte) é a 39ª vítima fatal por covid-19 em São Mateus. A senhora foi internada na Unidade de Terapia Intensiva no dia 07, confirmado coronavírus por meio de RT-PCR no dia seguinte e veio a óbito na última quarta-feira (30).

A Vigilância Epidemiológica em mais uma publicação nesta sexta-feira (31), contabilizou mais 28 casos. Até agora foram registrados 1.373 confirmações, 5.981 casos notificados, 1.574 foram descartados, 2.018 são suspeitos em investigação, 1.016 foram encerrados, 878 foram curados e há 39 óbitos.

O Balneário de Guriri atingiu 303 casos, com 232 curados e 5 mortes. Em seguida aparece o Sernamby com 128 casos, 70 curados e 3 mortes.

A taxa de letalidade da doença está em 2,84%. O sexo feminino lidera com 746 positivações e o masculino tem 627.

A faixa etária com maior incidência é a de 30 a 39 anos com 336. Em segundo aparece a faixa compreendida entre 40 a 49 com 310.

A Prefeitura de São Mateus vem realizando barreiras sanitárias itinerantes com intuito de freiar o aumento no número de casos.