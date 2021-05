São Mateus articula ingresso no Prodnorte

O prefeito Daniel Santana assinou protocolo de intenções para o município de São Mateus ingressar no Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba (Prodnorte). O ingresso no consórcio é um pedido do governador Renato Casagrande, e foi encaminhado ao prefeito pela vice-governadora Jacqueline Moraes, e pelo atual presidente do Prodnorte, André Sampaio, prefeito de Montanha.

Segundo a secretária executiva do Prodnorte, Evany Lira, a participação de São Mateus no Prodnorte é importante para o consórcio e para o município, que é o maior e mais populoso da região. “Primeiro por questões do próprio desenvolvimento, por ajudar o Consórcio a ter acesso a projetos maiores; e segundo, porque ajudar no desenvolvimento dos municípios menores aliviará a pressão sobre os equipamentos públicos mateenses, que hoje absorvem boa parte das demandas do norte do Espírito santo”, disse.

Entre os projetos em vista, com a participação de São Mateus, estão a melhoria da segurança pública, com a criação de um banco de dados comum e investimentos em tecnologia de videomonitoramento, a criação de um selo de inspeção regional para facilitar a circulação e comercialização de produtos entre os membros do Consórcio, e a gestão consorciada da prestação de serviços de licenciamento ambiental.

Segundo divulgou a prefeitura, o consórcio Prodnorte foi criado há 12 anos, mas só em 2019 passou a ser um consórcio público, habilitado a fazer convênios com os governos Federal e Estadual. Ao longo de sua existência, teve papel fundamental em várias conquistas, como a chegada de empresas e a modernização da malha viária do Norte do Estado.