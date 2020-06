São Mateus acumula 276 casos de coronavírus; suspeitos somam 492

O Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, está comprando um contêiner refrigerado para servir como necrotério provisório durante a pandemia do novo coronavírus.

O contêiner custará aos cofres públicos R$ 12 mil, com dispensa de licitação, e será usado, a priori, por três meses. Estrutura semelhante já foi alocada no estacionamento do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Dados do final da tarde de quarta-feira (4) sinalizam que, no Roberto Silvares, tinham 14 pacientes internados em UTI – são 22 leitos disponíveis. E todos os 17 leitos de enfermaria/isolamento estavam ocupados.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde para comentar a contratação. Assim que a pasta se manifestar, o texto será atualizado.

(*Tribuna on line)