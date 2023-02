São José do Calçado recebe obras e novos investimentos do Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quinta-feira (09), no município de São José do Calçado, na microrregião Caparaó, para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos. São quase R$ 23 milhões em ações nas áreas de infraestrutura e ampliação dos serviços ao público. Casagrande autorizou o início das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário e da construção do Parque Industrial localizado na Estrada do Recreio.

“É um dia muito importante para a população de São José do Calçado. Estamos dando ordem de serviço para obras importantes. Vamos fazer o tratamento de esgoto de toda a sede do município. Isso é uma grande conquista para todos os calçadenses. É qualidade de vida e proteção ao meio ambiente. Além disso, estamos inaugurando mais um PAV do Detran para melhorar o atendimento do cidadão, além de obras de infraestrutura urbana. Não paralisamos nenhuma obra e estamos dando velocidade aos investimentos”, afirmou Casagrande.

Durante a solenidade oficial, o governador e o diretor presidente da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud, assinaram a Ordem de Serviço para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de São José do Calçado. Com investimento de R$ 15 milhões, as obras vão contemplar os moradores de dez bairros, incluindo, o Centro da Cidade, e terão duração de 18 meses.

“Essa é a minha primeira ordem de serviço na Cesan. Vou acompanhar de perto a realização dessa obra que vai ampliar e universalizar o acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto em São José do Calçado. Saneamento é sinônimo de mais saúde, mais desenvolvimento econômico e mais preservação dos recursos naturais”, afirmou Munir, lembrando que a Companhia está investindo mais de R$ 56 milhões na ampliação e melhorias dos serviços de esgoto na região sul capixaba.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande e a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, assinaram a Ordem de Serviço para o início da construção do Parque Industrial na Estrada do Recreio, com investimento de R$ 6,6 milhões em recursos do Fundo Cidades. Outros R$ 1,2 milhão foram aplicados na reforma de duas praças (Waldir José de Souza e Coronel Alfredo Lobo) e na pavimentação e drenagem de nove ruas nos bairros Cerâmico, José Tatagiba, Honorelino Pereira e São Domingos, oficialmente inauguradas nesta quinta-feira.

“Essa praça que estamos inaugurando é uma das quatro que o governador está fazendo em parceria com o nosso município. Somente enquanto eu estou como prefeito, Renato Casagrande já investiu mais em São José do Calçado do que os últimos dez governadores juntos. Obrigado por todo investimento e cuidado com o nosso povo”, afirmou o prefeito Antônio Coimbra de Almeida, o Cuíca.

“Com o Fundo Cidades, estamos fazendo os municípios capixabas se desenvolverem, garantindo mais qualidade de vida à nossa população. A transferência de recursos é feita de forma direta através do Fundo Cidades para os fundos municipais de investimento, que são geridos pelas prefeituras. Isso garante mais agilidade nas entregas de obras e equipamentos à população”, disse Maria Emanuela Pedroso.

O município de São José do Calçado ganhou ainda um novo Posto de Atendimento Veicular (PAV). A nova unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) está localizada na rua Domingos Martins, 136, no bairro Centro, e conta com um ambiente mais moderno, com estrutura equipada com mobiliário seguindo o padrão atualizado do órgão e respeito integral às normas de acessibilidade, proporcionando mais conforto para os servidores que trabalham na unidade e para o atendimento ao cidadão.

No local, os condutores, proprietários de veículos e moradores de São José do Calçado poderão realizar serviços nas áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, como consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos, entre outros. O atendimento presencial deve ser agendado exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

“Hoje [quinta-feira] pela manhã, já inauguramos o PAV de Bom Jesus do Norte e agora entregamos uma nova agência aqui em São José do Calçado. Estamos trabalhando na modernização das Ciretrans e dos PAVs de todo o Estado, investindo na locação de espaços mais adequados, reformas, troca de móveis, revitalização de fachadas e aquisição de computadores novos com o objetivo principal de aperfeiçoar o atendimento aos capixabas que procuram por serviços ligados aos seus veículos e à carteira de motorista, bem como proporcionar uma melhor estrutura para os nossos servidores e os representantes de serviços credenciados”, destacou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Também estiveram presentes os prefeitos Toninho Gualhano (Bom Jesus do Norte) e Ailton Vein (Ibitirama); o deputado estadual Tyago Hoffmann; além de secretários municipais, vereadores e lideranças locais.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Fonte: Governo ES