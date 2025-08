São Gabriel da Palha recebe segunda ação itinerante de oftalmologia com mais mil atendimentos

Teve início nessa segunda-feira (04) a segunda etapa da mobilização de atendimentos oftalmológicos voltados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de São Gabriel da Palha. A ação, que segue até o próximo sábado (09), prevê mais mil consultas especializadas e inclui também a entrega gratuita de óculos por meio do Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica, da Secretaria da Saúde (Sesa).

Estão sendo atendidos pacientes previamente cadastrados no Sistema Estadual de Regulação, além de crianças da rede municipal de ensino, a partir dos cinco anos de idade, com indícios de dificuldades visuais que possam impactar o aprendizado. A mobilização é coordenada pela Superintendência Regional de Saúde de Colatina (SRSC), em parceria com a Prefeitura de São Gabriel da Palha.

Após a consulta com o oftalmologista, os usuários que necessitarem de correção visual passam pela prova de armação e pela medição para a confecção dos óculos, tudo realizado de forma gratuita.

A superintendente regional de Saúde de Colatina, Kamila Roldi, destacou a continuidade do trabalho como um avanço importante no cuidado com a saúde ocular da população. “A primeira etapa foi um sucesso e agora, com essa nova rodada de atendimentos, conseguimos ampliar ainda mais o acesso. O SUS está presente, resolutivo e mais próximo das pessoas”, afirmou.

Descentralização dos serviços de oftalmologia

A mobilização em São Gabriel da Palha se soma a uma série de esforços para estruturar e regionalizar o atendimento oftalmológico na Região Central de Saúde. Além das ações itinerantes, a região passou a contar também com a oferta permanente de atendimentos oftalmológicos no Centro Regional Especializado (CRE) de Colatina.

A iniciativa faz parte do Programa Saúde Fácil, criado para acelerar o acesso aos serviços especializados no SUS. Com a nova estrutura, os municípios de Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e São Roque do Canaã passam a ser atendidos diretamente no CRE, sem a necessidade de deslocamentos para outros polos, com exceção dos casos cirúrgicos, que seguem referenciados para Baixo Guandu.

“Essa é uma medida concreta que melhora a vida das pessoas. A descentralização evita deslocamentos longos e cansativos, especialmente para idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Estamos aproximando o cuidado especializado da casa do cidadão”, salientou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Com a reorganização do fluxo, o CRE Colatina terá capacidade para atender cerca de 150 pacientes por dia, garantindo maior agilidade e humanização no cuidado. “Estamos trabalhando para garantir que a população seja bem assistida. A ampliação do acesso à oftalmologia representa um avanço importante na regionalização do cuidado especializado”, explicou a superintendente Kamila Roldi.

