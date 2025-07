São Gabriel da Palha recebe ação itinerante de oftalmologia com mais de mil atendimentos

O município de São Gabriel da Palha recebe, a partir desta segunda-feira (14), uma mobilização de atendimentos oftalmológicos voltada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação itinerante, que segue até o próximo sábado (19), prevê a oferta de mais de mil consultas especializadas e inclui também a distribuição de óculos, por meio do Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica, da Secretaria da Saúde (Sesa).

A iniciativa faz parte do esforço do Governo do Espírito Santo para descentralizar o acesso aos atendimentos especializados, levando o cuidado oftalmológico até os municípios. A mobilização é coordenada pela Superintendência Regional de Saúde de Colatina (SRSC), em parceria com a Prefeitura de São Gabriel da Palha.

A ação contempla pacientes previamente cadastrados no Sistema Estadual de Regulação, além de crianças a partir de cinco anos, identificadas pela rede municipal de Educação com possíveis dificuldades de aprendizado associadas à acuidade visual. Após a consulta, se necessário, os usuários vão passar pela prova de armação e medição de óculos, tudo de forma gratuita.

A superintendente regional de Saúde de Colatina, Kamila Roldi, destacou a importância da ação para a melhoria do acesso regional aos serviços do SUS. “Essa mobilização é resultado da união de esforços entre o Estado e o município. Estamos trazendo o cuidado especializado para mais perto das pessoas, com atenção, acolhimento e resolutividade no SUS”, afirmou.

O prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, ressaltou a relevância da parceria com o Governo do Estado na ampliação do acesso à saúde. “É um momento importante para a nossa cidade. Com essa ação, conseguimos levar mais dignidade aos gabrielenses, garantindo que quem precisa do atendimento oftalmológico possa realizá-lo aqui mesmo, com qualidade e conforto”, disse.

Já a secretária interina municipal de Saúde, Marcella Rocha, enfatizou o impacto da iniciativa na vida dos moradores, especialmente das crianças. “Essa ação é especial porque atende desde adultos até as crianças da rede municipal de ensino que apresentam sinais de dificuldades visuais. Com a entrega dos óculos, temos certeza de que vamos impactar diretamente a qualidade de vida e até o desempenho escolar dessas crianças”, pontuou.

Descentralização dos serviços de oftalmologia

A mobilização em São Gabriel da Palha se soma a uma série de esforços para estruturar e regionalizar o atendimento oftalmológico na Região Central de Saúde. Além das ações itinerantes realizadas recentemente em Pancas, Marilândia e São Roque do Canaã, entre os dias 9 e 13 de junho, a região passou a contar também com a oferta permanente de atendimentos oftalmológicos no Centro Regional Especializado (CRE) de Colatina.

A iniciativa faz parte do Programa Saúde Fácil, criado para acelerar o acesso aos serviços especializados no SUS. Com a nova estrutura, os municípios de Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e São Roque do Canaã passam a ser atendidos diretamente no CRE, sem a necessidade de deslocamentos para outros polos, com exceção dos casos cirúrgicos, que seguem referenciados para Baixo Guandu.

“Essa é uma medida concreta que melhora a vida das pessoas. A descentralização evita deslocamentos longos e cansativos, especialmente para idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Estamos aproximando o cuidado especializado da casa do cidadão”, salientou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Com a reorganização do fluxo, o CRE Colatina terá capacidade para atender cerca de 150 pacientes por dia, garantindo maior agilidade e humanização no cuidado. “Estamos trabalhando para garantir que a população seja bem assistida. A ampliação do acesso à oftalmologia representa um avanço importante na regionalização do cuidado especializado”, explicou a superintendente Kamila Roldi.

Fonte: GOVERNO ES