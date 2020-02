Transporte público mais caro em São Mateus

Inaugurado no dia 10 de fevereiro de 2002, o Hemocentro Regional de São Mateus, localizado ao lado do Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), comemora 18 anos de funcionamento na próxima segunda-feira (10).

São quase duas décadas contribuindo para salvar vidas junto à hemorrede estadual, que conta com unidades em Vitória, Serra, Colatina e Linhares. Para celebrar a data especial, a instituição preparou um dia festivo no próximo sábado (15), com abertura da unidade para doação de sangue e cadastro de medula óssea e a presença da ONG Voluntários do Bem, que animarão o dia com muitas brincadeiras.

Segundo a coordenadora do hemocentro, Vanilda Borges, a programação marca também um apelo à população do município e de regiões próximas para se atentarem sobre a importância da doação de sangue e ajudar a manter o estoque da unidade com nível adequado, especialmente após as fortes chuvas que atingiram São Mateus no final de janeiro.

“Nos últimos dias estamos trabalhando com estoque no limite, devido às chuvas. Entretanto, por sermos uma hemorrede, trabalhamos em conjunto e assim conseguimos atender as demandas. Será um dia para celebrar, por isso gostaríamos de convidar a população para que venha fazer parte dessa história”, disse Vanilda Borges.

De acordo com a coordenadora, o Hemocentro Regional de São Mateus trabalha com meta ideal de 400 doações por mês, uma média de 20 doações por dia. Mas, no mês de janeiro, receberam apenas 280 doações, cerca de 14 doações/dia.

A programação começa às 7h, com a recepção dos doadores que serão contemplados com um café da manhã especial e pelos voluntários da ONG “Voluntários do Bem”. O evento acaba às 15 horas.

Serviço

Para comemorar os 18 anos da unidade, o Hemocentro Regional de São Mateus estará com as portas abertas para doação de sangue e cadastro de medula óssea no próximo sábado (15).

Horário: 7h às 15h

Local: fica ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), na Rodovia

Otovarino Duarte Santos, s/n., Residencial Parque Washington, em São Mateus.