São Bernardo vence São Paulo no Morumbi e assume liderança do Paulistão

O São Bernardo continua fazendo história e, neste sábado (15.02), venceu o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, em jogo válido pela 11ª rodada do Paulistão. O jogo foi presenciado por mais de 52 mil torcedores.

Esta foi a sétima vitória consecutiva do time do ABC, agora com 26 pontos e na liderança geral, com dois pontos na frente do Palmeiras, com 24, que domingo (26) recebe a Ferroviária no Allianz Parque. Como os dois estão no Grupo D vão se enfrentar nas quartas de final e quem tiver maior pontuação vai ter vantagem de ser mandante em jogo único.

O São Paulo, que vinha numa fase ascendente, continua com 20 pontos, mesma pontuação do Água Santa dentro do Grupo B. Os dois vão se enfrentar nas quartas e também brigam na última rodada para terminar na frente. O São Paulo vai enfrentar o Botafogo, em Ribeirão Preto, enquanto o Água Santa vai sair diante do São Bernardo.

O gol do São Bernardo saiu logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio, o volante Rodrigo Souza apareceu entre os zagueiros são-paulinos e desviou de cabeça.

O São Paulo quase empatou aos 17 minutos numa cabeçada de Luciano que o goleiro Alex Alves espalmou para escanteio. O São Bernardo teve outra chance incrível pra ampliar aos 29 minutos, quando Matheus Régis disparou sozinho, passou pelo goleiro Rafael e tocou em direção ao gol, mas Alan Franco salvou em cima da linha de gol.

No segundo tempo, o Tricolor voltou mais avançado, dando a impressão de que buscaria o empate de qualquer forma. Mas levou um susto aos 12 minutos, quando o centroavante João Carlos, do São Bernardo, apareceu na frente de Rafael e no chute acertou a trave.

O troco veio aos 17 minutos, quando Caio Paulista fez passe para Pedrinho, já dentro da área. Ele carregou a bola e bateu rasteiro, porém, fraco, e facilitou a defesa de Alex Alves, que saiu bem para abafar a finalização.

Bem armado na defesa, com três zagueiros e bem protegidos pelo sistema de marcação no meio-campo, o São Bernardo passou a administrar o jogo. Mesmo com domínio da bola nos pés, o São Paulo pouco finalizou e não conseguiu evitar a derrota.

Fonte: Agência Esporte