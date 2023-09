Santos vira contra o Bahia nos acréscimos e respira na luta contra o rebaixamento

O Santos conquistou uma vitória emocionante, de virada, por 2 a 1 contra o Bahia na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os três gols foram marcados no segundo tempo. O Bahia abriu o placar com Camilo Cândido, o Santos empatou com Joaquim e virou nos acréscimos com um gol de Furch.

O Santos teve um desempenho melhor jogando no esquema tático 3-5-2 sob o comando do interino Marcelo Fernandes, embora tenha desperdiçado várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo.

Com essa vitória, o Santos agora ocupa a 17ª posição com 24 pontos, enquanto o Bahia está em 16º lugar com 25 pontos.

O próximo jogo do Santos será contra o Vasco, no dia 1º de outubro, na Vila Belmiro, enquanto o Bahia enfrentará o Flamengo no dia 30 de setembro.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 2 Santos

Competição: Campeonato Brasileiro.

Local: Arena Fonte Nova.

Data e hora: Segunda (18), às 20h (de Brasília).

Árbitro: Ramon Abatti Abel.

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Lab

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Joaquim (Santos) e Lucas Mugni (Bahia).

Gols: Camilo Cándido, aos 14 minutos do segundo tempo (Bahia), Marcos Leonardo, aos 27 minutos do segundo tempo (Santos). Furch, aos 48 minutos do segundo tempo (Santos)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe (Lucas Mugni) e Thaciano; Ademir (Luciano Juba), Rafael Ratão (Biel) e Everaldo (Vinicius Mingotti). Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima (Nonato) e Kevyson (Júnior Caiçara); Soteldo (Dodi) e Marcos Leonardo (Furch). Técnico: Marcelo Fernandes.

