Santos vence o Noroeste e fica perto da classificação no Paulistão

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos FC venceu o Noroeste por 3 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (20.02). Os gols da partida foram marcados por Guilherme, artilheiro do campeonato com 10 gols, Tiquinho Soares e Thaciano.

Primeiro tempo

O Santos começou a partida pressionando o Noroeste, com boas chances criadas por Neymar e Guilherme. Aos poucos, o clima esquentou, com os jogadores do Noroeste cometendo mais faltas e irritando os santistas. Neymar chegou a se desentender com Rodolfo Filemon, e ambos foram amarelados.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, Guilherme abriu o placar aos 48 minutos, após receber cruzamento de JP Chermont.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Santos ampliou o placar logo aos 11 minutos, com Tiquinho Soares aproveitando rebote na área. O Peixe passou a administrar o resultado e, aos 32 minutos, Thaciano marcou o terceiro gol, após receber passe de Soteldo.

Nos minutos finais, o Santos controlou a partida e garantiu a vitória por 3 a 0.

Próximos jogos

Santos: O Peixe volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual, no Estádio Major José Levy Sobrinho, às 18h30 (de Brasília).

Noroeste: O Noroeste recebe a Portuguesa simultaneamente.

Classificação

Com a vitória, o Santos lidera o Grupo B com 15 pontos, seguido pelo Guarani, com 12. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam o grupo, ambos com 11 pontos. Já o Noroeste está em terceiro lugar do Grupo C, com sete pontos, находясь na zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 0 NOROESTE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 19/02/2025

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Neymar, JP Chermont (Santos); Jonatas Paulista, Rodolfo Filemon, Pedro Felipe, Blade (Noroeste)

GOLS: Guilherme, aos 48 do 1ºT, Tiquinho Soares, aos 11 do 2ºT, e Thaciano, aos 32 do 2ºT (Santos)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil (Luan Peres) e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Rincón), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Thaciano); Soteldo, Tiquinho e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

NOROESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Cicinho), Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon Jesus; Jonatas Paulista (Adriano), Dudu Miraíma, Denner (Matheus Blade), Thiago Lopes; Pedro Felipe (Jenison) e Carlão. Técnico: Alan Aal

Fonte: Esportes