Santos vence o Goiás e respira fora do Z4

Em mais um triunfo emocionante, alcançado nos últimos minutos de jogo, o Santos FC conquistou três pontos importantes para subir na tabela do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira (9), ao vencer o Goiás por 1 a 0, fora de casa. Julio Furch marcou o gol da vitória santista.

A partida percorreu aberta durante todo os 90 minutos, com chances para duas equipes. O Goiás teve oportunidades principalmente na primeira etapa, mas o arqueiro João Paulo fez grandes defesas para segurar o empate até então. No segundo tempo, o Peixe foi mais ofensivo, e mais uma vez a estrela do argentino Julio Furch brilhou. Aos 41 minutos, após bola rebatida na área do escanteio, Furch aproveitou a sobra e colocou no fundo das redes para garantir a vitória santista.

O Santos FC mostrou grande reação na reta final do campeonato, e alcançou grandes vitórias, principalmente fora de casa. Virou o resultado diante do Bahia, Palmeiras e Flamengo, e hoje, garantiu o triunfo no final da partida, também fora de casa, em um confronto direto na tabela.

O próximo compromisso do time santista será no domingo, dia 12 de novembro, diante do São Paulo, na Vila Belmiro, às 18h30.

O jogo

O arqueiro santista trabalhou na partida pela primeira vez aos 16 minutos, executando uma grande defesa. O ala direita adversário recebeu já dentro da área e bateu firme, mas João Paulo, muito bem colocado, agiu rápido para se esticar e espalmar para escanteio.

Aos 32 minutos, Kevyson recebe bom passe na esquerda, escapa da marcação e bate para fora.

Dois minutos depois, Joaquim fica com a bola na área e tenta a finalização, mas é bloqueado e ganha escanteio.

Lucas Braga recebe pela direita, aos 38 minutos, avança e bate no canto esquerdo. A bola passa rente a trave.

Aos 44 minutos, Jean Lucas recebe na ponta direita e bate direto para o gol. Por pouco o gol do Peixe.

Já no segundo tempo, Kevyson faz jogada pela esquerda, escapa da marcação e bate em direção do gol. O goleiro evita o gol santista.

Aos 22 minutos, Joaquim fica com a bola após sobra na área e arrisca o chute de muito longe.

No minuto seguinte, Jean Lucas tabela com Marcos Leonardo, recebe na entrada da área e bate colocado. A bola passa perto do gol de Tadeu.

Maxi Silvera ganha a disputa, aos 26 minutos, avança e bate forte para o gol, mas direto para fora.

Aos 34 minutos, Jean Lucas arrisca de longe, com força, mas o goleiro faz a defesa.

E aos 41 minutos, o Peixe chegou ao gol da vitória. Julio Furch, que havia acabado de entrar, aproveita sobra no escanteio e escora para estufar a rede e dar a vitória ao Santos. Mais um gol decisivo do argentino.

Nos minutos restantes, o time santista segurou o resultado pelas beiradas do campo, assegurando mais um triunfo.

FICHA TÉCNICA

Goiás EC 0 x 1 Santos FC

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia, Goiás.

Data: segunda-feira, 6 de novembro de 2023

Horário: 19h00

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira

Cartões Amarelos: Guilherme Marques e Matheus Babi (GEC);

Gol: Julio Furch aos 41min do segundo tempo.

GEC: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (João Magno); Raphael Guzzo (Alesson), Morelli e Guilherme Marques (Diego); Allano (Vinicius), Matheus Babi e Anderson Oliveira (Julián Palacios). Técnico: Armando Evangelista

SFC: João Paulo; Lucas Baga, Messias, Joaquim e Kevyson (Gabriel Inocêncio); Tomás Rincón, Rodrigo Fernández, Jean Lucas (Julio Furch), Nonato (Lucas Lima); Marcos Leonardo (Jair) e Maxi Silvera (Mendoza). Técnico: Marcelo Fernandes

Fonte: Esportes