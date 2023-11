Santos vence o Flamengo no Brasileirão

Nesta quarta-feira (1), ocorreu o jogo entre Flamengo e Santos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo jogou a maior parte da partida com um jogador a menos após a expulsão de Gerson. Apesar disso, o Santos não conseguiu aproveitar as oportunidades e o zagueiro Joaquim marcou um belo gol nos últimos minutos. Nonato marcou o gol de empate para o Santos e Pedro marcou para o Flamengo.

No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse de bola, mas foi o Santos que finalizou mais vezes ao gol adversário. O Flamengo abriu o placar com um gol de Pedro, após um cruzamento. Logo em seguida, o Santos empatou com um belo chute de Nonato.

Na segunda etapa, a partida ficou mais calma após a expulsão de Gerson. O Santos tentou acelerar o jogo, mas não teve muita efetividade. O Flamengo teve poucas chances de gol. No entanto, Joaquim marcou um golaço de longa distância, enganando o goleiro, e deu a vitória ao Santos.

O gol de Pedro foi importante para encerrar a sequência negativa do jogador, que não marcava um gol em jogo há mais de três meses. Agora, as duas equipes se preparam para os próximos jogos. O Flamengo enfrentará o Fortaleza no domingo (5), fora de casa. Já o Santos enfrentará o Cuiabá na segunda-feira (6), em casa. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Fonte: Esportes