Santos sofre goleada do Mirassol e flerta com Z4 do Brasileirão

Em um resultado que acende o sinal de alerta na Vila Belmiro, o Santos foi goleado pelo Mirassol por 3 a 0 neste sábado, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio José Maria de Campos Maia. Os gols de Chico da Costa, Reinaldo e Cristian selaram a vitória convincente dos donos da casa, aprofundando a crise santista.

A derrota mantém o Peixe na 14ª colocação, com 14 pontos, apenas dois acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ainda joga neste domingo. A vitória sobre o Flamengo na rodada anterior parece ter sido um lampejo isolado diante de mais um resultado negativo. O Mirassol, por sua vez, celebra o triunfo que o alça ao sétimo lugar, somando agora 21 pontos na tabela.

Ambas as equipes já têm compromissos marcados para a próxima quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Mirassol visitará o Ceará na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). Já o Santos terá o desafio de se recuperar na Vila Belmiro, onde enfrentará o Internacional a partir das 21h30.

O jogo

O início do jogo já prenunciava as dificuldades santistas. Logo no primeiro minuto, o Mirassol criou uma chance clara com Gabriel, defendida de forma espetacular por Gabriel Brazão, que seria um dos poucos destaques do Peixe na partida. A primeira investida mais incisiva do Santos demorou a acontecer, aos 19 minutos, com um cabeceio para fora de Zé Ivaldo após cobrança de escanteio. O Peixe demonstrava dificuldades em penetrar a defesa adversária, com Neymar arriscando de fora da área sem sucesso.

Ainda no primeiro tempo, o Mirassol continuou criando. Aos 25, em jogada ensaiada de escanteio, Negueba finalizou e Brazão espalmou. Pouco depois, Barreal tentou uma finalização perigosa, e Lucas Ramon exigiu outra grande defesa de Brazão, evidenciando que o Santos se segurava como podia.

No intervalo, Cléber Xavier tentou ajustar o time com a entrada de Rincón, mas o roteiro do jogo não mudou. Aos 46 segundos do segundo tempo, Gabriel acionou Lucas Ramón, que saiu cara a cara com Brazão, forçando mais uma defesa milagrosa do goleiro santista. O Santos respondeu com uma tabela entre Neymar e Rollheiser, mas o cruzamento rasteiro de Igor Vinícius foi interceptado por Walter. Aos 14, Neymar teve uma chance em falta perigosa na entrada da área, mas a bola passou muito perto da trave.

A persistência do Mirassol foi recompensada aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio e desvio de cabeça, a bola sobrou para Chico da Costa, que apareceu na segunda trave e empurrou para o fundo do gol, abrindo o placar. Apenas quatro minutos depois, os donos da casa ampliaram. Em uma bela troca de passes desde o campo de defesa, Reinaldo recebeu cruzamento preciso e cabeceou livre para o gol, para delírio da torcida.

Com 32 minutos, Rollheiser cruzou para Escobar, que cabeceou na rede pelo lado de fora, a melhor chance do Santos de diminuir. Com a desvantagem e a torcida local gritando “olé”, o Peixe não conseguiu reagir. E, nos acréscimos, o Mirassol selou a goleada com um golaço de Cristian, que recebeu na entrada da área, encontrou espaço e bateu colocado. Antes do apito final, o árbitro ainda precisou do VAR para expulsar João Victor, do Santos, por agressão a Neymar, completando uma noite para ser esquecida pela equipe da Baixada Santista.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3X0 SANTOS

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data: 19/07/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão vermelho: João Victor (Mirassol)

Cartões amarelos: Lucas Ramón (Mirassol); Rincón (Santos)

Gols: Chico da Costa, aos 23′ do 2°T, Reinaldo, aos 27′ do 2°T e Cristian, aos 46′ do 2°T (Mirassol)

Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (Escobar); Pituca (Tomás Rincón), Zé Rafael (Deivid Washington) e Rollheiser; Barreal (Robinho Jr.), Guilherme (Thaciano) e Neymar. Técnico: Cleber Xavier.

Fonte: Esportes