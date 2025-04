Santos sofre derrota nos acréscimos para o Fluminense e aumenta pressão sobre o técnico

O Santos continua sua saga sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, em uma partida dramática decidida nos acréscimos. O gol da vitória tricolor foi marcado por Samuel Xavier, no Maracanã, em um duelo válido pela terceira rodada do torneio, que também marcou o retorno do meia-atacante Neymar Jr. aos gramados após mais de um mês afastado.

Com este resultado amargo, a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha aumenta consideravelmente. Até o momento, o Santos soma apenas um ponto, ocupando a 18ª posição na tabela, com duas derrotas e um empate no Brasileirão. Em contrapartida, o Fluminense chega aos seis pontos e se firma na quinta colocação.

O Jogo

O Santos iniciou a partida com dificuldades para se organizar em campo e criar oportunidades de ataque. O Fluminense dominou a posse de bola, mas também não conseguiu levar grande perigo ao gol defendido por Gabriel Brazão nos primeiros minutos. Por volta dos 20 minutos, o Tricolor das Laranjeiras tentou com Hércules, Martinelli e Cano, mas sem sucesso. Jhon Arias também cobrou uma falta perigosa, que passou perto da meta santista.

A primeira chegada do Santos ao ataque ocorreu apenas aos 22 minutos, quando Thaciano acionou Leo Godoy na área. O lateral cruzou, mas a defesa do Flu afastou o perigo. O time carioca respondeu em seguida, com uma finalização de Canobbio desviada por Zé Ivaldo. Próximo aos 40 minutos, Rollheiser cobrou uma falta na área, e Tiquinho Soares cabeceou por cima do gol de Fábio.

Aos 43, Arias avançou em profundidade, superou Escobar e cruzou na área, encontrando Cano, que cabeceou para fora, com perigo. Nos acréscimos da primeira etapa, Zé Ivaldo afastou o perigo na defesa santista. Tiquinho Soares ficou com a bola e tentou surpreender o goleiro Fábio, que estava adiantado, mas finalizou fraco, permitindo a recuperação do goleiro.

Na volta do intervalo, buscando reverter a situação, o técnico Pedro Caixinha promoveu mudanças na equipe, incluindo a entrada de Neymar. Aos sete minutos, Lima arriscou um chute de fora da área, defendido por Brazão. Aos 14 minutos, Neymar cobrou uma falta diretamente nas mãos de Fábio. Na sequência, o camisa 10 do Peixe avançou pela esquerda, mas foi interceptado por Samuel Xavier. Pouco depois, Neymar dominou na entrada da área, ajeitou e finalizou fraco, facilitando a defesa de Fábio.

O Fluminense ameaçou a defesa santista aos 33 minutos. Em uma cobrança de falta ensaiada, Ganso tocou para Renê, que cruzou para a área, mas sem encontrar nenhum companheiro. Quando o jogo se encaminhava para um empate sem gols, o Fluminense garantiu a vitória nos acréscimos, com um gol de Samuel Xavier, que acertou um chute forte de fora da área. A bola desviou na defesa e entrou no gol, sem chances para Brazão.

Próximos desafios

Santos e Fluminense voltam a campo na próxima quarta-feira, 16 de abril de 2025, para a disputa da quarta rodada do Brasileirão. O Peixe enfrentará o Atlético-MG na Vila Belmiro, às 21h30, enquanto o Fluminense visitará o Corinthians na Neo Química Arena, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 SANTOS

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Data: 13 de abril de 2025, domingo

Horário: às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Germán Cano, Bernal (Fluminense); Zé Ivaldo, Neymar, Leo Godoy (Santos)

Gol: Samuel Xavier, aos 50 do 2°T (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Lima (Keno) e Martinelli (Thiago Santos); Canobbio (PH Ganso), Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Bontempo), Thaciano (Neymar) e Rollheiser (Soteldo (Gabriel Veron)); Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Pedro Caixinha

Fonte: Esportes