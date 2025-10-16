Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4

Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum no clássico alvinegro, vencendo por 3 a 1 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Zé Rafael, Barreal e Rollheiser, o Peixe garantiu uma vitória essencial para suas aspirações na competição, enquanto Raniele marcou o tento de honra para o Timão.

O resultado reacende a esperança santista na luta contra o rebaixamento. A equipe, comandada por Juan Pablo Vojvoda, embora permaneça na 16ª posição, agora soma 31 pontos, abrindo uma vantagem de seis pontos sobre o Vitória, o primeiro time na zona de degola. O Corinthians, por sua vez, estaciona nos 32 pontos, na 12ª colocação, e pode perder uma posição dependendo do jogo do Grêmio.

Fim de um longo tabu

A vitória marca o fim de uma sequência incômoda para o Santos. O último triunfo sobre o Corinthians havia sido em 7 de fevereiro de 2024. Pela Série A, o jejum era ainda maior, com sete jogos sem vitória, sendo o último em 17 de fevereiro de 2021. A Vila Belmiro testemunhou o resgate do orgulho santista no clássico.

Domínio alvinegro praiano do início ao fim

O clássico começou em alta voltagem e com o Santos impondo seu ritmo. Com apenas três minutos de jogo, Zé Rafaelsubiu mais que a zaga corintiana após escanteio fechado de Barreal e cabeceou firme para abrir o placar, marcando seu primeiro gol com a camisa do Peixe.

O Santos não tirou o pé do acelerador, pressionando o campo de defesa corintiano e criando chances. Barreal, em cobrança de falta, parou no goleiro Felipe Longo, que fazia sua estreia. Pouco depois, Rollheiser assustou, mandando a bola muito perto do travessão.

A pressão santista foi recompensada aos 38 minutos, com um golaço. Barreal dominou na ponta direita, cortou para o meio e, de longa distância, acertou um lindo chute no ângulo, levando a torcida à loucura e ampliando a vantagem para 2 a 0.

No segundo tempo, a superioridade do Santos persistiu. Aos nove minutos, o Peixe chegou ao terceiro gol de pênalti. Após revisão do VAR, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou a infração de Breno Bidon em Zé Rafael dentro da área. Na cobrança, Rollheiser bateu com categoria, estufando as redes e praticamente garantindo a vitória.

O Corinthians conseguiu diminuir aos 12 minutos, quando Matheuzinho cobrou escanteio com efeito e Raniele subiu sozinho para cabecear e descontar. A partir daí, o Timão tentou uma reação, criando boas chances, incluindo um cabeceio de Gustavo Henrique que carimbou a trave aos 35 minutos. No entanto, a defesa santista se mostrou sólida e segurou a pressão nos minutos finais, confirmando a importante vitória.

Próximos desafios

O Santos terá um confronto direto na próxima rodada contra o Vitória, em casa, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida será no dia 20 de outubro (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Corinthians, por sua vez, buscará a reabilitação contra o Atlético-MG, no dia 18 de outubro (sábado), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

Santos 3 x 1 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Público: 13.123

Renda: R$ 665.586,00

Cartões Amarelos:

Santos: Barreal, Lautaro Díaz, João Schmidt

Barreal, Lautaro Díaz, João Schmidt Corinthians: Maycon, Matheuzinho, Breno Bidon, Gustavo Henrique

Arbitragem:

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) VAR: Wagner Reway (SC)

Gols:

1° Tempo: 3′ – Zé Rafael (Santos) 38′ – Barreal (Santos)

2° Tempo: 9′ – Rollheiser (Santos) 12′ – Raniele (Corinthians)



Santos:

Goleiro: Gabriel Brazão

Gabriel Brazão Defensores: Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar

Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar Meio-campo: João Schmidt, Zé Rafael (Willian Arão), Barreal (Bontempo) e Rollheiser (Victor Hugo)

João Schmidt, Zé Rafael (Willian Arão), Barreal (Bontempo) e Rollheiser (Victor Hugo) Atacantes: Guilherme (Caballero) e Lautaro Díaz (Robinho Jr)

Guilherme (Caballero) e Lautaro Díaz (Robinho Jr) Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Corinthians:

Goleiro: Felipe Longo

Felipe Longo Defensores: João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis Depay)

João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis Depay) Meio-campo: Matheuzinho, Raniele, Maycon (Garro), Breno Bidon e Hugo (André Luiz (Dieguinho))

Matheuzinho, Raniele, Maycon (Garro), Breno Bidon e Hugo (André Luiz (Dieguinho)) Atacantes: Gui Negão (Kayke) e Yuri Alberto

Gui Negão (Kayke) e Yuri Alberto Técnico: Dorival Jr.

Fonte: Esportes