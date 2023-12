Santos perde para o Fortaleza na Vila Belmiro e é rebaixado no campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira (7), o Fortaleza venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro pela última rodada do Brasileirão. Com este resultado o Santos foi rebaixado do campeonato Brasileiro pela primeira vez.

A primeira etapa foi de domínio tricolor e de muita movimentação entre as duas equipes. Aos 10′, o Leão criou boa chance com Guilherme, que recebeu sozinho na entrada da grande área, dominou e finalizou para a defesa do goleiro. Com ofensividade e troca de passes, Tinga e Marinho criaram oportunidades chutando de fora da área. O Santos tentava chegar na área de João Ricardo, mas sem precisão com a defesa tricolor atenta. Aos 38′, Pochettino lançou para Marinho livre. O atacante levou e chutou balançando as redes. Nos acréscimos, o time paulista deu trabalho para João Ricardo, que fez boas defesas.

No segundo tempo, o adversário empatou aos 12 minutos. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Messias marcou de cabeça. Diante do empate, a equipe santista foi para cima e deu trabalho para a defesa tricolor. Assim, Vojvoda fez as primeiras mudanças colocando Pedro Augusto e Lucas Sasha para organizar o meio de campo. Depois Yago Pikachu, Lucas Crispim e Machuca substituíram Calebe, Zé Welison e Guilherme, respectativamente.

Com o Santos desorganizado em busca da vitória, o Fortaleza aproveitou e marcou o segundo. Lucero viu que o gol estava sem o goleiro, lançou um balão marcando um golaço do meio de campo. Dessa forma a partida terminou por 2 a 1 para o Tricolor e a décima colocação no Brasileiro.

Fonte: Esportes