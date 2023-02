Santos goleia a Portuguesa pelo Paulistão

Diante de sua torcida, o Santos FC fez uma bela apresentação na tarde deste domingo (19.02), contra a Portuguesa, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e goleou por 4 a 0. Marcos Leonardo e Mendoza marcaram dois gols cada um.

O Alvinegro da Vila Belmiro liquidou a partida no primeiro tempo, e em pouco mais de 30 minutos, marcou três gols. Os dois primeiros foram marcados por Marcos Leonardo, após duas assistências de Lucas Lima. Mendoza marcou o terceiro, em cruzamento de Marcos Leonardo. E no segundo tempo, Mendoza marcou mais um após cobrança de escanteio de Lucas Lima e desvio de Eduardo Bauermann.

A próxima partida do time santista será a estreia na Copa do Brasil, diante do Ceilândia, fora de casa, às 20h00.

O jogo

O Peixe abriu o placar logo em seu primeiro ataque na partida. Mendoza lança pela direita, Marcos Leonardo ganha a dividida com a marcação e deixa com Lucas Lima. O camisa 23 devolve rapidamente para o centroavante, que fica em ótima colocação para finalizar. Ele se ajeita e bate no canto para balançar a rede do adversário.

Aos 17 minutos, o time santista ampliou o placar. Ângelo aproveita bobeada da zaga, rouba a bola e entrega pra Lucas Lima, que avança pela esquerda e cruza na medida para Marcos Leonardo completar e marcar seu segundo na partida.

Marcos Leonardo comemora com Lucas Lima (Foto: Raul Barreta/Santos)

E o Santos tratou de resolver a partida ainda na primeira etapa. Aos 31 minutos, Dodi puxa rápido contra-ataque, passa para Marcos Leonardo no lado esquerdo e o camisa 9 cruza rasteiro para encontrar Mendoza. O colombiano chega batendo e estufa a rede da Portuguesa pela terceira vez em pouco mais de 30 minutos jogados.

Já na segunda etapa, a equipe adversária ensaiou uma reação, mas o defensor Eduardo Bauermann estava atento, e de cabeça, tirou a bola em cima da linha.

Em cobrança de escanteio, aos 4 minutos, o Santos marcou o quarto gol. Lucas Lima cobra escanteio pela direita, Bauermann desvia de cabeça e Mendoza completa para o gol. Segundo do camisa 20 na partida.

Aos 17 minutos, em outra trama entre Lucas Lima e Marcos Leonardo, o centroavante santista fica com a bola na entrada da área e enche o pé, e a bola explode no travessão.

Em jogada pela direita, aos 32 minutos, João Lucas cruza, Mendoza divide com a marcação e chuta por cima do gol.

FICHA TÉCNICA

Santos FC 4 x 0 A Portuguesa de Desportos

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos.

Data: domingo, 19 de fevereiro de 2023

Horário: 16h00

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Italo Magno de Paula Andrade

Público: 10.588

Renda: R$ 534.092,50

Cartões Amarelos: Joaquim (SFC); Fabiano, Tauã e Diogo Marzagão (APD)

Cartão Vermelho: Diogo Marzagão (APD)

Gols: Marcos Leonardo a 1min e aos 17min e Mendoza aos 31min do primeiro tempo; Mendoza aos 4min do segundo tempo.

Santos FC: João Paulo; João Lucas, Joaquim (Eduardo Bauermann), Maicon e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Dodi, Sandry (Rodrigo Fernández) e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Ângelo, Marcos Leonardo (Rwan) e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann

Portuguesa: Thomazella; Pará, Robson, Bruno Leonardo e Fabiano (Misael); Diogo Marzagão, Tauã (Hudson), Madison e João Victor (Thallyson); Gustavo Ramos (Daniel Costa) e Paraizo (Richard). Técnico: Gilson Kleina

Fonte: Agência Esporte