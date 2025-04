Santos empata em 2 a 2 com Bahia e sofre vaias na Vila Belmiro

O Santos segue sem vitória no Campeonato Brasileiro após empatar em 2 a 2 com o Bahia neste domingo, na Vila Belmiro. O placar foi decidido com gols de Thaciano e Pituca para os visitantes, enquanto Erick e Luciano Juba marcaram para o Peixe. Após o apito final, os torcedores vaiaram a equipe, aumentando a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha.

O Jogo

A partida começou de forma agitada. Logo aos dois minutos, Rollheiser tabelou com Guilherme, que finalizou para fora, despertando os visitantes. Aos oito minutos, Willian José teve uma boa oportunidade, mas sua finalização foi bem contida pela defesa comandada por Brazão.

Aos 16 minutos, o Bahia abriu o placar. Em lance individual, Erick recebeu um lançamento preciso, driblou o goleiro e superou a defesa, balançando as redes e fazendo a diferença para o conjunto tricolor.

Com o gol adversário, o Santos passou a pressionar, mas teve dificuldades para romper a sólida marcação do Bahia. A melhor chance dos manés saiu aos 45 minutos, quando Escobar cruzou e Tiquinho, enganado pelo quique, fracassou na tentativa de cabeceio.

No intervalo, o placar permanecia com o Bahia à frente, e os torcedores demonstravam impaciência com o desempenho da equipe santista.

Segundo tempo

O Santos voltou disposto para ampliar o placar. Aos quatro minutos da segunda etapa, Thaciano aproveitou uma jogada na área para ajeitar a bola de peito para Guilherme. Mesmo com a tentativa de corte do zagueiro adversário, Thaciano recuperou a posse e finalizou com força, empatando o jogo.

Com o equilíbrio restaurado, os mandantes continuaram tentando marcar, mas esbarravam na solidez defendida pelo Bahia. Aos 14 minutos, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Peixe, mas após revisão pelo VAR, o lance foi anulado, pois não houve contato de mão legítimo.

Aos 35 minutos, o Bahia voltou a liderar quando a defesa santista afastou mal um cruzamento, e Diego Pituca aproveitou a oportunidade para finalizar de primeira, marcando um gol que reestabeleceu a vantagem dos visitantes.

O Santos não se abateu e, aos 44 minutos, Luciano Juba protagonizou um dos lances mais eletrizantes da partida. Recebendo pela esquerda, driblou dois adversários e, em situação de cara a cara com o goleiro, finalizou com potência e habilidade, empatando definitivamente o jogo em 2 a 2.

Próximos desafios

Com apenas um ponto, o Santos ocupa a 16ª colocação na tabela, e a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha aumenta a cada resultado. O Peixe volta a campo neste domingo, visitando o Fluminense no Maracanã, com partida marcada para às 19h30 (de Brasília).

Por sua vez, o Bahia, atualmente na 13ª posição com dois pontos, volta seus olhos para os compromissos internacionais. A equipe foca na Libertadores, com duelo contra o Nacional-URU na quarta-feira, às 19h, fora de casa, e também se prepara para enfrentar o Mirassol, em Salvador, no próximo domingo pela liga nacional.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 BAHIA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 06/04/2025

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Luiz Claudio Regazone

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Cartões amarelos: João Schmidt, Gil, Soteldo, Chermont (Santos); Caio Alexandre, Erick (Bahia)

GOLS: Thaciano, aos 4′ do 2ºT, e Pituca, aos 35’do 2ºT (Santos); Erick, aos 16′ do 1ºT e Juba, aos 44′ do 2ºT (Bahia)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil. Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Pituca) e Barreal (Thaciano); Rollheiser (Soteldo), Tiquinho Soares (Deivid Washington) e Guilherme (Veron). Técnico: Pedro Caixinha

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Erick, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Iago Borduchi (Erick Pulga), Ademir (Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

