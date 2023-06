Santos empata e volta a decepcionar os torcedores pela Sul-americana

O Santos voltou a decepcionar os seus torcedores nesta quinta-feira (28.06), o Peixe atuou com uma escalação alternativa e ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Blooming, em plena Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Aos 53 minutos do segundo tempo, Lucas Lima ainda perdeu um pênalti.

Ambos os times chegaram ao embate já eliminados do torneio. O Santos encerra a sua participação na terceira colocação do grupo E, com cinco pontos, seis a menos que o Audax Italiano, que ficou em segundo. O líder é o Newell’s Old Boys, com 15. O Blooming ficou na lanterna, com um.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano amargou o seu 11º jogo consecutivo sem vencer na temporada. São seis empates e cinco derrotas. Em forma de protesto, a Torcida Jovem, principal organizada do clube, assistiu ao jogo sentada e em silêncio.

Na estreia do técnico Paulo Turra, o Santos voltou a decepcionar os seus torcedores. Nesta quinta-feira, o Peixe atuou com uma escalação alternativa e ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Blooming, em plena Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Aos 53 minutos do segundo tempo, Lucas Lima ainda perdeu um pênalti.

Ambos os times chegaram ao embate já eliminados do torneio. O Santos encerra a sua participação na terceira colocação do grupo E, com cinco pontos, seis a menos que o Audax Italiano, que ficou em segundo. O líder é o Newell’s Old Boys, com 15. O Blooming ficou na lanterna, com um.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano amargou o seu 11º jogo consecutivo sem vencer na temporada. São seis empates e cinco derrotas. Em forma de protesto, a Torcida Jovem, principal organizada do clube, assistiu ao jogo sentada e em silêncio.

O Santos volta a campo agora no domingo, quando visita o Cuiabá, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Pantanal a partir das 18h30 (de Brasília).

O jogo

Atuando sob seus domínios, o Peixe tentou partir para cima no começo do embate. Com sete minutos, Deivid Washington teve uma ótima chance para marcar. Após cobrança de escanteio, Lucas Barbosa desviou na primeira trave e deixou na medida para o atacante. O garoto, porém, escorregou e, no chão, desviou por cima.

Aos 23, Deivid aproveitou o bate-rebate na área, girou para cima da marcação e bateu rasteiro. Atento, Uraezaña agarrou. Um minuto depois, o centroavante desperdiçou mais uma. Daniel Ruiz cobrou escanteio, Barbosa cabeceou, o goleiro espalmou e Deivid, na pequena área, chutou novamente. O arqueiro, no entanto, se esticou todo para operar um milagre.

Do outro lado, o Blooming assustou na reta final da primeira etapa. Com 41 minutos, Rodriguez puxou rápido contra-ataque e saiu cara a cara com Vladimir, que cresceu na hora da finalização e mandou para escanteio. No lance seguinte, o goleiro voou para espalmar o arremate de Latorre.

2º tempo

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais aberto. Com apenas um minuto, Deivid fez linda jogada individual pela direita e bateu com estilo para a ótima defesa de Uraezaña.

Os bolivianos responderam logo na sequência. Cuellar foi lançado em profundidade e saiu livre na cara de Vladimir, que levou a melhor mais uma vez e ficou com a posse. Já aos 26, Siles soltou uma pancada e carimbou a trave.

Com o relógio marcando 28 minutos, Deivid Washington perdeu uma chance inacreditável. Daniel Ruiz fez boa jogada e encontrou o atacante livre no meio da área. O Menino da Vila testou pelo lado.

Na reta final, o Santos ficou com um homem a mais em campo após a expulsão de Latorre e esboçou uma pressão em busca de um gol salvador. Já aos 52 minutos, o árbitro assinalou pênalti em Deivid. Na cobrança, Lucas Lima parou na trave e decretou o empate de 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 BLOOMING

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 29 de junho de 2023, quinta-feira

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Augusto Aragon

Assistentes: Ricardo Baren e Dennys Guerrero

VAR: Roberto Sanchez

Cartões amarelos: Alex Nascimento, Cadu, Rodrigo Fernández, Soteldo (Santos); Villamíl, Latorre (Blooming)

Cartão vermelho: Latorre (Blooming)

SANTOS: Vladimir; Cadu (Ed Carlos), Alex, Luiz Felipe e Kevyson; Camacho (Rodrigo Fernández), Sandry e Miguelito (Lucas Lima). Daniel Ruiz (Soteldo), Deivid e Lucas Barbosa (Mendoza).

Técnico: Paulo Turra

BLOOMING: Braulio Uraezaña; Latorre, Gomez, Cabrera, Romero e Villamil (Denilson Durán); Figuera, Siles e Cuellar (Menacho); Arismendi (Lacerda) e Rodriguez (Severiche).

Técnico: Carlos Bustos

Fonte: Esportes