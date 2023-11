Santos e Cuiabá empatam pelo Brasileirão

O Santos empatou em um jogo difícil e truncado contra o Cuiabá por 0 a 0, nesta segunda-feira (06.11), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe permaneceu a apenas um ponto do Cruzeiro, o primeiro time na zona de rebaixamento.

O Santos não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa com um estádio lotado e teve um desempenho fraco no primeiro tempo. A estratégia de Marcelo Fernandes de retornar ao esquema tático 4-3-3 não deu certo, com problemas na saída de bola e um meio-campo frágil e desorganizado. Como resultado, o Santos teve dificuldades em criar jogadas. O Cuiabá aproveitou a desorganização da equipe santista para pressionar e dar trabalho à defesa, contando com boas atuações de Joaquim.

Apesar de um jogo truncado, a segunda etapa foi mais aberta, com chances para ambos os times. O Santos teve uma oportunidade com Silvera e o Cuiabá com Derik, após uma falha grave de Júnior Caiçara. O time de Marcelo Fernandes melhorou no final do jogo, mas não conseguiu marcar o gol.

Com o empate, o Santos perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento e permanece na 14ª posição, com 38 pontos. O Cuiabá está em 12º, com 41 pontos.

Na próxima partida, o Santos enfrentará o Goiás na quinta-feira, no estádio Serrinha, às 19h. Já o Cuiabá jogará contra o Bahia, no mesmo dia e horário, na Arena Fonte Nova.

No geral, o Santos pecou na estratégia de jogo. No primeiro tempo, a equipe teve um desempenho muito ruim, sendo dominada pelo Cuiabá, que jogou de forma inteligente na Vila Belmiro. O Santos teve dificuldade na saída de bola e encontrou problemas no meio-campo e na marcação. A falta de dinamismo fez com que a bola mal chegasse ao ataque, deixando Marcos Leonardo isolado.

O destaque no jogo foi Joaquim, que teve ótimas atuações no mano a mano, afastando o perigo para o Cuiabá. Por outro lado, Messias e João Lucas tiveram atuações inseguras, com erros básicos como domínio de bola e cruzamentos.

Um fato curioso foi a atitude de Deyverson, que agiu de forma provocativa durante a partida, aplaudindo seu ex-companheiro de Cuiabá, Joaquim, e beijando a câmera de transmissão. Essas ações serviram como provocação aos torcedores santistas.

Embora o Santos tenha melhorado na segunda etapa, com as mudanças feitas por Marcelo Fernandes, como a entrada de Nonato e Silvera, a equipe ainda encontrou dificuldades em se encaixar e criar boas oportunidades de gol. Soteldo e Rincón até tiveram chances, mas não conseguiram converter em gol. A primeira chance clara do Santos veio com um cruzamento de Silvera para a área, mas ninguém conseguiu finalizar. O Cuiabá também teve uma boa chance, com Pitta cabeceando perigosamente.

No geral, o jogo foi marcado por um bom desempenho defensivo das duas equipes, o que resultou no empate sem gols. O Santos terá que melhorar seu desempenho nas próximas partidas para se afastar da zona de rebaixamento e garantir sua permanência na série A do Campeonato Brasileiro.

