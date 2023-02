Santos e Corinthians empatam pelo Paulistão 2023

Na tarde deste domingo (26), o Corinthians entrou em campo para mais um compromisso na temporada 2023, válido pela 11ª rodada do Paulistão Sicredi. O duelo foi o clássico alvinegro contra o Santos, disputado na Vila Belmiro. O Timão lutou em campo em busca da vitória e fez uma bela partida, mas o placar ficou no empate por 2 a 2. Os gols alvinegros foram marcados por Yuri Alberto, na primeira etapa, e Róger Guedes, na segunda.

Com o resultado, o Alvinegro se mantém na liderança do grupo C, com 19 pontos ganhos em 11 jogos, e já está garantido nas quartas de final. O primeiro adversário da fase mata-mata será o 2º colocado do grupo – ainda brigam pela classificação Ituano, São Bento e Ferroviária.

No clássico, Corinthians e Santos também se uniram em uma iniciativa para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram o litoral do estado de São Paulo nos últimos dias. As duas equipes utilizaram um patch especial, na barra frontal da camisa, para simbolizar a união #juntospelolitoral. As camisas dos 11 titulares de cada clube estão sendo leiloadas no site Play For a Cause.

Escalação

O técnico Fernando Lázaro iniciou o confronto com a seguinte escalação: Cássio, Du Queiroz, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Roni, Giuliano, Renato Augusto, Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Fausto Vera, Giovane, Paulinho, Maycon e Balbuena. Ainda estavam no banco de reservas Carlos Miguel, M. Donelli, Romero, Caetano, Matheus Bidu, Pedrinho e Matheus Araújo.

Primeiro tempo

Nos primeiros minutos do clássico, a equipe mandante foi quem ocupou mais o campo de ataque, mas, aos poucos, o Timão foi entrando na partida e retomando a posse de bola.

Aos 14 minutos, o Coringão teve a primeira chance de gol no jogo. Renato Augusto cobrou uma boa falta para dentro da grande área, Gil tentou o desvio, mas não alcançou. Mesmo assim, a bola passou por todo mundo e triscou a trave esquerda do goleiro.

Aos 21 minutos, por muito pouco o Corinthians não abriu o placar com Yuri Alberto. Renato Augusto achou um lindo passe para Giuliano, na entrada da área, que só ajeitou para o camisa 9 chegar finalizando, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Três minutos depois, Yuri Alberto chegou a balançar a rede na Vila Belmiro em cruzamento de Du Queiroz para a grande área, mas após intervenção do VAR a arbitragem assinalou falta do centroavante na jogada.

Yuri Alberto, de tanto insistir, conseguiu inaugurar o placar! Aos 32 minutos, mais uma vez Renato Augusto cruzou a bola na grande área em cobrança de falta, dessa vez na cabeça de Gil que, em posição legal, ajeitou para o camisa 9 subir bem de cabeça e mandar para o fundo da rede! 1 a 0 Timão!

Nos acréscimos, a equipe da casa conseguiu marcar após chute desviado de fora da área. Com isso, as equipes foram para o intervalo iguais no placar, 1 a 1.

Segundo tempo

O Timão iniciou a etapa complementar sem alterações e cadenciando mais o jogo, priorizando a posse de bola.

Aos 11 minutos, o Corinthians chegou bem ao ataque em busca do segundo gol. Róger Guedes recebeu a bola na esquerda, limpou a jogada e fez um cruzamento venenoso para a grande área, mas, sem nenhum desvio, a bola ficou com o goleiro adversário.

Aos 21 minutos, o Coringão voltou a ficar à frente no placar em Santos. O autor do gol foi o artilheiro Róger Guedes. Após escanteio cobrado na grande área, Gil desviou de cabeça e a bola sobrou para o camisa 10, que finalizou firme, sem chances para o goleiro adversário. 2 a 1 Corinthians.

Logo em seguida, a primeira alteração no Timão. Deixou o gramado o volante Roni para a entrada de Fausto Vera. Com poucos minutos em campo, aos 26, quase o argentino marcou. Ele finalizou firme de fora da área e a bola passou muito perto da trave direita.

Aos 32 minutos, Fernando Lázaro realizou uma mudança tripla. Entraram no jogo Paulinho, Giovane e Maycon nos lugares de Adson, Renato Augusto e Giuliano.

Aos 36 minutos, por muito pouco o Timão não ampliou. Maycon achou uma linda enfiada de bola para Róger Guedes já dentro da pequena área, mas o camisa 10 escorregou e não conseguiu fazer o passe para Yuri Alberto mandar para o gol.

A última substituição no Corinthians foi aos 40 minutos, no setor defensivo. Deixou o gramado Du Queiroz para a entrada de Balbuena.

No entanto, já no fim da partida, de pênalti, o time do Santos conseguiu o empate. 2 a 2 na Vila Belmiro.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (5), pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão, às 16h, contra o Santo André, na Neo Química Arena.

