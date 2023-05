Santos e Bahia empatam pelas oitavas da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (17), o Santos empatou em 0 a 0 contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela primeira partida do confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil. A vaga para a próxima fase será definida no dia 31, na Arena Fonte Nova.

O time santista volta a campo no sábado (20), diante do Palmeiras, na Vila Belmiro, às 19h00, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

Nos minutos iniciais, o jogo foi truncado, com as duas equipes mantendo a posse de bola no meio campo.

Aos 17 minutos, Gabriel Inocêncio aproveita o forte cruzamento de Lucas Pires e finaliza com força, mas a bola vai por cima do gol.

Cinco minutos depois, João Paulo faz linda defesa, de puro reflexo e evita o gol do adversário.

Lucas Lima acha lindo passe para Mendoza, aos 25 minutos, que finaliza para o meio da área. A zaga adversária desvia para escanteio.

Aos 35 minutos, o Peixe abriu o placar, mas o árbitro anulou o gol santista, após cruzamento de Lucas Pires para Deivid Washington.

Na segunda etapa, foi ataque contra defesa. A equipe adversária abdicou-se do ataque e ficou postada apenas para se defender. As principais situações de ataque do Santos foram criadas pelas laterais do campo.

Aos 37 minutos, Ed Carlos cobrou falto pelo lado direito de campo e após confusão dentro da área, a zaga adversária afastou a bola.

Gabriel Inocêncio faz jogada pela esquerda e cruza na medida, aos 49 minutos. Bruno Mezenga ganha da marcação e cabeceia firme, e o goleiro faz grande defesa e evita o gol santista.

Três minutos depois, Lucas Barbosa pega a sobra e bate de fora da área, e o goleiro faz nova defesa.

FICHA TÉCNICA

Santos FC 0 x 0 EC Bahia

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos.

Data: quarta-feira, 17 de maio de 2023

Horário: 19h00

Público: 10.995

Renda: R$ 522.140,00

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Leila Naiara Moreira da Cruz

Cartões Amarelos: Lucas Braga (SFC); Everaldo e Vitor Hugo (ECB)

SFC: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires (Lucas Braga); Dodi, Rodrigo Fernández (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Ed Carlos); Mendoza (Lucas Barbosa), Deivid Washington e Ângelo (João Lucas). Técnico: Odair Helmann

ECB: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte, Vitor Hugo e Vitor Jacaré; Acevedo, Rezende, Cauly (Yago Felipe) (Arthur Sales) e Ryan (Jhoanner Chávez); Everaldo (Ademir) e Biel. Técnico: Renato Paiva