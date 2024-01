Santos conquista vitória tranquila e mantém 100% de aproveitamento no Paulistão

Na noite desta quinta-feira (25), o Santos manteve sua sequência de vitórias e segue com 100% de aproveitamento no Paulistão Sicredi 2024. Em partida válida pela segunda rodada, realizada na Vila Belmiro, o time recebeu a Ponte Preta e saiu vitorioso pelo placar de 3 a 1. Com mais essa conquista, a equipe santista lidera o Grupo A, somando seis pontos, enquanto a Ponte Preta ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto.

Desde o início da partida, o Santos mostrou superioridade em campo, imprimindo um ritmo intenso e buscando o gol adversário. A pressão deu resultado aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Giuliano marcou o primeiro gol da partida, abrindo o placar para o time da casa. A Ponte Preta, por sua vez, lutava para se recuperar no jogo, mas encontrava dificuldades em penetrar na defesa santista.

No segundo tempo, o Santos ampliou sua vantagem com mais um tento de Giuliano, aos 53 minutos, e um gol de Julio Furch, aos 67 minutos, deixando o placar em 3 a 0. A Ponte Preta não se rendeu e conseguiu descontar aos 72 minutos, com Elvis colocando seu nome na partida e levando esperanças ao time campineiro. No entanto, o Santos conseguiu sustentar sua vantagem até o apito final, garantindo mais uma vitória na competição.

Com essa vitória, o Santos soma seis pontos no Grupo A, liderando a tabela e mantendo uma campanha impecável até o momento. Além disso, o time mostra um sistema defensivo sólido, tendo sofrido apenas um gol em duas partidas. Já a Ponte Preta, com apenas um ponto conquistado, ocupa a última posição do Grupo B e precisa buscar a recuperação nos próximos confrontos.

O próximo desafio do Santos no Paulistão Sicredi 2024 será diante do São Bento, fora de casa, enquanto a Ponte Preta enfrentará o Santo André, em busca de uma reação na competição. Resta agora acompanhar o desenrolar do campeonato e ver se o Santos conseguirá manter seu futebol consistente ou se a Ponte Preta conseguirá se recuperar e alcançar melhores resultados.

